【無理港媽】拒將抗生素放雪櫃不能「食凍嘢」　港媽鬧爆醫生護士無常識︰讀書讀壞腦

▲ 一名港媽帶女兒去睇醫生，取藥時得悉要將藥物放入雪櫃時大發雷霆說︰「食凍嘢唔好㗎！」

食藥要聽從醫生指示，但有港媽卻質疑醫生的常識。一名診所助護在其facebook專頁分享一次見聞，指一名港媽帶女兒前來看醫生，但拒絕遵從醫生指示，將抗生素放入雪櫃，因她擔心女兒食雪凍的藥物會傷身，更怒斥醫護沒有常識。

該名診所助護在facebook專頁「診所低能奇觀」發文分享稱，一名港媽帶女兒到診所看醫生，由登記到看醫生的過程都很順利，但直到叫港媽取藥時，助護提醒她有一隻抗生素需放入雪櫃時，港媽突然極大反應問︰「要放入雪櫃？」助護解釋只是放入保鮮格，而非急凍格，竟遭港媽反問︰

你要我個女食凍嘢呀？我個女嚟㗎！

助護重申這款抗生素由醫生處方，但話口未完，港媽非常激動地質疑醫生沒有常識，更怒斥醫生是垃圾醫生。

有咩可能一個讀書多過我嘅醫生叫我個女食凍嘢呀？讀書讀壞咗個腦呀？個個都知凍嘢唔好㗎啦，常識嚟㗎喎！一個醫生讀幾多書冇常識都係一個垃圾醫生囉！

助護雖感到錯愕，仍保持冷靜向港媽解釋︰「因為呢隻藥…」但港媽又立即打斷對方，反問助護會否「食凍嘢」，見助護點頭後，最後大呻一句︰「唉，死得，原來我嚟咗間垃圾醫生垃圾姑娘垃圾診所，冇一個有常識㗎！」最後港媽急急拖著女兒離開，令助護大感無奈。

網民︰雪凍咗個腦

帖文引起網民爆笑，並質疑港媽是否成世人「未食過凍嘢」？還是找藉口「走數」不付診金？點擊圖片即睇網民意見︰

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藥劑師︰部分藥物有標籤指須放雪櫃

在社區藥房工作的80後藥劑師小小藥罐子（筆名）曾接受TOPick訪問時解釋，一般來說，並不建議將日常藥物放入雪櫃，惟有部分藥物是必須放入雪櫃，例如胰島素針，而有關藥物的標籤通常都有相關指示。相反，如果藥物標籤上沒任何特別指示，就不建議將藥物放雪櫃。

由於香港溫暖潮濕，雪櫃的溫度、濕度較低，情況就像你從有冷氣的商場走出炎熱的戶外，眼鏡立即起了層霧，這是凝結現象。藥物存在雪櫃，而雪櫃又常開關，空氣一進一出，藥物表面有機會凝結小水點，沾濕了藥物，會增加發霉、變質的機會。某些藥物甚至會進行水解（一種化學作用），破壞藥物的結構，從而改變藥性和藥效。

而藥水方面，雪櫃的低溫會導致藥物的溶解度降低，導致藥和水會分開兩層，這樣便不再適合服用。若家有小孩，家長更不應將藥物存放雪櫃內，避免小朋友易取出誤服。

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責任編輯︰林綺玲