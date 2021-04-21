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【灰甲甲癬】治灰甲靠袪濕解毒　中醫推介鯽魚解毒湯健脾祛濕

保健美顏 10:01 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中醫推介鯽魚解毒湯健脾祛濕

中醫強調「正氣存內，邪不可幹」，灰甲的出現源於身體內濕與外蟲互發成毒所致，所以一般中醫治療灰甲的方法是內服中藥及針灸治療瘀塞的經絡，而口服藥則主要以祛濕、解毒、養氣血為大方向。以下介紹的兩款湯水，既可解毒強壯、預防灰甲，又能健脾祛濕，改善免疫功能。

鳳仙花薏米水

材料： 新鮮白鳳仙花10克、側柏葉10克、紫蘇5克、生薏米30克、甘草10克。

做法：將生薏米、側柏葉及甘草用清水煮20分鐘後，加入白鳳仙花及紫蘇焗10分鐘後，即可服用。

鯽魚解毒湯

鯽魚解毒湯

材料：鯽魚一條、粉葛100克、鮮土茯苓100克、赤小豆30克、扁豆30克、果皮3克、生薏米100克、豬骨適量。

做法：將全部湯料除果皮外，加水同煎50分鐘後，最後加入果皮及鹽調味即可。

德善堂註冊中醫師黃棋昌博士推介湯水。

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記者：黃依情

食譜 養生 米水 治療 中醫 灰甲

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