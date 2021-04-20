【減肥陷阱】蔬菜餡料味淡多添加麻油　營養師黃凱詩：素菜餃或比菜肉餃更肥膩

▲ 營養師黃凱詩提醒減肥戰友，千萬別看輕餃子的熱量。

疫情高峰過後，不少公司也回復正常運作，大家重回工作崗位，營營役役的日子又再重啟。

戰友車厘子說︰「近日都要OT，很晚才放工，所以，經常要匆忙趕及在9時半前衝入餐廳，以免錯過堂食時間，這種生活真惱人。」

「沒辦法，要習慣疫下新常態。有多少個不願意，也已經過了年多，惟有活好當下。」我說。

「幸好公司附近有一家很馳名的餃子店，真的皮薄餡靚又多汁。」她說。

「你不是又加入了甚麼關注組嗎？」我問道。

她笑言︰「你怎知道的。」

▲ 素菜餃子會添加大量麻油提升味道，那就是導致素餃脂肪高的關鍵。（經濟日報資料圖片）

「戰友們都是食家啊！」我莞爾一笑答道。

「雖然望着對面太太的煎餃在垂涎，但我只選了湯餃子。」她說。

我提醒她︰「正常的肉餃，都是用半肥瘦豬肉做的，才能保持餃子多汁，所以，千萬別看輕餃子的熱量。」

她問︰「素餃會否好一點？」

「這是一般人的錯覺，總以為食素就代表健康，吸收的熱量定必較低。我曾計算過坊間一些包裝餃子，雖然只有西洋菜、香菇和木耳，但其脂肪量，比同一牌子的雞肉餃還要高。」我點出了她的謬誤。

她愕然說道︰「問題在哪裏？」

「有時候，只有蔬菜作為餡料，香味較少，為了提升味道，會添加油香，大多是麻油，那就是導致素餃脂肪高的關鍵。」

她無奈地說︰「怪不知看似吃得清淡，體重反而步步高升。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）