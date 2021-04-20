律政司︰選委投票後被DQ　投票仍有效

▲ 立法會今繼續審議《完善選舉制度綜合修訂條例草案》條文。（馮漢柱攝）

新的選舉制度下，選委會成員一旦被港府DQ，到底被DQ前在選舉作出的提名或投票是否仍然有效？律政司署理律政專員梅基發舉例指，若有議員曾參與投票，就算其議員身份日後出現問題，不會導致早前的投票無效，稍後會補充資料。

立法會今早繼續召開會議，審議《完善選舉制度綜合修訂條例草案》條文。民建聯立法會議員張國鈞在會上關注，若律政司就選委資格提出訴訟，但有關選委獲法庭解除暫停職務，可繼續選委職能，該選委在被裁定喪失資格前所作的提名及投票是否有效，憂慮影響選舉有效性。他認為，要引入相關條文處理，防止選舉有效性被質疑。

建制派立法會議員謝偉俊認為，選委會與立法會應使用不同機制，立法會由於需持續運作，即使有議員被取消資格，要有條例保障他曾作的投票決定不會無效，促請當局作研究。

特首林鄭月娥早前曾指，資格審查委員會將加入社會人士。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，當局將修訂有關條文，在資審會組成後，會向中央政府備案。

他又稱，當資審委就所有提名作出裁決，會在憲報以資審會，而非選舉主任的名義，公布全部提名，體現資審會的權威性。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國關注，如何界定選委違反宣誓內容，鄧忍光回應指，當局會按《基本法》第104條的條文，由律政司到原訟法庭，提出挑戰選委留任資格。

鄧忍光又指，若就選委會事宜作出上訴，有關人士要在宣布決定的7日內提出，審裁官將在20日內裁決，並在7天內公布，以便提名期前完成程序。

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記者︰尹櫻霖