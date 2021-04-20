【傷人判囚】涉以硬物襲擊移路障人士　裝修工認囚40個月官斥手段歹毒

▲ 毒品調查科財富調查組總督察張恆暉(左)對判刑表示歡迎。梁偉榮攝

裝修工人於2019年12月涉在旺角以硬物襲擊移走路障的人，致頭部須縫10針。涉案裝修工今（20日）在區域法院承認有意圖而傷人罪，被判囚40個月，賠償2萬元。法官判刑時時指，被告手持硬物衝向1名見義勇為的市民，打向其頭部，襲擊其最脆弱之處，手段歹毒，目的為協助其他暴力示威者，震懾其他市民不敢反對其行為，令示威者可繼續抗爭。

被告為裝修公司判頭梁啟樂（現年34歲），原被控有意圖傷人罪、暴動罪及身處非法集結時使用蒙面物品，即一個掛耳式口罩。被告今承認1項有意圖傷人罪，控罪指他於2019年12月1日在旺角道及彌敦道交界，有意圖而傷害男子X；其餘兩罪則留法庭存檔。

辯方今求情時指，被告襲擊X是因為在現場看見X疑似手持鐵枝類物品，覺得X會襲擊其他年輕人。法官練錦鴻聞言，稱該說法沒有證據支持，問及被告是否會出庭作供澄清。

辯方尋求指示後，指被告選擇即時出庭作供。被告在庭上供稱，案發當時警員在周圍封路，他無處可走，然後他看見20米外的X手持長條形物件，以為X手持利器想襲擊他人，1至2秒之間便衝到對方，途中隨手拾起長條刑的鐵器。被告強調當時他並無留意自己拾起的是鐵，並以爲對方手持利器。

法官練錦鴻質問被告，所看見的利器在哪？被告解釋，他覺得X手上的可能是刀。法官又問，如何看到該物品是刀？被告稱他受新聞及媒體影響，以及根據過去的經驗。法官在庭上觀看現場片段，並描述X當時已經放下手上長竹枝類物體，手上只有手機。被告繼續解釋，稱X放下長物之際，自己已經衝向X，並即時放開手上物件，但未能及時煞停。

被告完成作供後，法官即時作出判刑。法官引述案情指，案發當日有示威者在彌敦道設路障，X自發搬走路障，但遭10名示威者辱罵，X取出手機打算舉機拍攝，被告以重物襲擊X，令X失去知覺倒下。X恢復知覺後，欲撿起手機，卻再被人包圍及阻止清路障，X頭部流血，事後頭部縫10針。

法官判刑時指，被告聲稱以為X手持利器才拾起鐵物襲擊，但片段拍攝到X手持長竹枝，無做恫嚇的姿勢，被告襲擊一刻，X僅取出電話。

法官直言，被告說法與片段畫面所見完全不同，故不接納被告的解釋，而且被告亦說不出X手上竹枝哪一部分令他誤認為利器。法官怒斥，被告行為阻止X無私清除路障的舉動。X是見義勇為的市民，被告衝向X，襲擊X頭部，是其最脆弱之處，目的為協助其他暴力示威者，震懾其他市民不敢反對其行為，令示威者可繼續抗爭。被告行為是社會及法庭所不容，唯一求情因素是他認罪，終判被告40個月，賠償2萬元予受害人。

毒品調查科總督察張恆暉在庭外表示，歡迎法庭判刑，並指刑期對示威者起阻嚇作用。

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記者：林欣樂