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【海底撈】慳家媽媽帶2孩花27元吃海底撈　事後抱怨：服務沒以前好了

育兒經 19:04 2021/04/20

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慳家媽媽帶2孩花27元吃海底撈，事後抱怨「服務不積極」捱轟。

內地著名火鍋連鎖店海底撈以優質的服務揚名。近日一名網民分享以超低價吃海底撈的經歷，聲稱合共只消費17元（人民幣，約港幣20元）。不少人紛紛效仿，有母親帶著孩子到海底撈用餐，共花費27元，事後卻批評服務不積極，事件引起熱議。

據內地媒體報道，早前一則「17元吃海底撈」的話題登上微博熱搜，事源有網民聲稱自己花費17元人民幣吃了一頓海底撈，並上載帳單照片，可見網民點了四份清水鍋0元，一份撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。

還打包了不少零食，吃不完的花生、水果、牛肉粒，還現場做了手部護理。

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事後有不少網民爭相效仿，廣東佛山一名媽媽帶著兩個孩子到海底撈，點了四份清水鍋、半份粉絲、一顆生雞蛋和一碗飯，服務員又送了油炸鬼、番茄、蒸蛋及水果，又給孩子拿了玩具。不過，該名母親事後卻形容，侍應的服務沒以前好。

食物是有送了，但態度什麼的，讓我覺得很尷尬，等候美甲的時候他們也不上水。這個點就我們一桌，是不是要熱鬧的時候服務才會比較積極呢？！

不過，海底撈的工作人員表示，這類低消費行為只是偶爾發生，而且公司沒有「最低消費」的規定，客人想怎麼消費、願意消費多少，都是他們的自由，「客人只要進來了，都會接待，就算是一個人，只點了清水鍋和一兩樣喜歡的菜，我們也會正常服務，不會區別對待。」

事件引起網民熱議，認為這種做法如同乞討一樣，不過亦有網民表示食客消費多少是他們的自由。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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