關心妍被Wyman看穿最腍善一面關心　Jade怕紅衣復仇look嚇壞囡囡

關心妍（Jade）自從在2016年後再推出新歌《腍》，稍後更會再推出《愛的告別式》同《原諒的力量》兩首作品，三部曲講述愛情經歷由愛變恨、糾纏不清、再到放下原諒。

當中的首部曲《腍》，由Wyman黃偉文為關心妍度身訂造，Jade更稱Wyman的歌詞就似睇穿她：「當看到他那份詞時，如果真的要用一個字去形容我，是真的很『腍』，可能這個字是一般人不會認識，是腍善的意思，朋友都說雖然我外表好似好強，但其實得個殼，內裡就『腍滋滋』，Wyman真的是看穿了我真實和裡面的性格。」

拍攝MV當日，Jade一口氣拍攝《腍》同《愛的告別式》兩個MV，造型師仲準備一套價值數萬嘅紅色絲質拖尾睡袍，更要求她與男演員周祉君床上親密接觸，令阿Jade非常緊張：「結婚那麼多年啦，攬住另一個男人已是很多年前的事，哈哈！」

Jade稱拍攝時心跳加速，穿上紅色睡袍更想起在峇里結婚前一晚的回憶：「這次是我人生第二次穿紅色睡袍。」

問她會否擔心老公看到MV後的反應？Jade說：「其實他（老公）並不太清楚點拍法，一直以為是在床上假扮抱起男主角，到現場才知咁親密，幸好他不在現場監場，反而驚呢個復仇look嚇親個囡。」

Jade還透露其中一幕找來閨蜜友情客串：「這位好朋友小學已經認識，同一個BFF一齊拍MV感覺好得意，而且好難忘，我會好珍惜。」