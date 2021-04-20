【虐殺女童】繼外婆殘暴對待兒童兩罪囚5年　法官指若非繼外婆的忽略女童或不會死

▲ 案件於高院審理。（資料圖片）

5歲女童遭父親及繼母虐待致死，與當時8歲的小兄長身上各有逾130處傷勢。涉案繼外婆早前被裁定兩項殘暴對待兒童罪成，今（20日）於高等法院被判囚5年。法官判刑時坦言繼外婆對兩兄妹的忽略，有如對父親及繼母行為的默許，若非她的忽略，Z並不會死亡。

涉案繼外婆（57歲、會計文員）早前就忽略女童Z和小兄長X，而被陪審團裁定兩項殘暴對待兒童罪成，兩項虐待Z及X罪名則罪名不成立。法官今判刑時指，基於陪審團的裁決，反映繼外婆必然意識到兩兄妹的傷勢，但卻沒有任何行動去阻止，或帶他們求醫。



法官指繼外婆作為對兩兄妹負有管養責任的人，兩兄妹受虐的情況是在家中發生，雖然繼外婆逗留在家的時間有限，而且大部分兩兄妹受虐的事件發生時，繼外婆亦不在家，但她亦有些時候在場卻沒有阻止。即使撇除她是否在場，若然說繼外婆沒有意識兩兄妹的情況，實屬難以想像。

法官指雖然兩兄妹有些傷勢被衣服覆蓋，但亦有些是暴露在外，而繼外婆卻從未嘗試查問發生什麼事，即使只考慮兩兄妹比較明顯的傷勢，繼外婆亦應帶他們求醫，雖然繼外婆曾向涉案父親及繼母指出兩兄妹有需要求醫，但她本人卻沒有行動，構成嚴重忽略兒童，如此忽略亦會構成對父親和繼母行為的默許。

雖然法官明白繼外婆與女兒及女婿的關係，使她面對困難的處境，但這亦非她拒絕揭發兩人極端罪行和拒絕帶兩兄妹求醫的合理原因。法官坦言，繼外婆是唯一能向兩兄妹伸出援手的人，亦可能是兩兄妹的唯一希望，但卻因為她的自私，而未有行動。法官直指，若非繼外婆的忽略，Z並不會死亡。

法官因此決定就繼外婆面對的兩項控罪，判其入獄共5年。

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記者：楊詠渝