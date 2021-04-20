馮允謙MV捨正氣化身殭屍獵人　談善言+岑珈其合演悲慘愛侶

▲ 岑珈其和談善言表達分開的無奈。

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）之前多首歌 MV都以太空未來世界為背景，新歌《思念即地獄》MV 亦花盡心思，找來電影演員談善言及岑珈其演出，配合MV 的吸血殭屍原素，而身分為殭屍獵人的Jay Fung手持古典手槍，配合深沉魅幻紳士造型參與演出，放低正氣形像投入角色。

Jay Fung說：「今次Wyman黃偉文寫的歌詞講遠距離戀愛，當中思念的痛苦令你感覺好像身處地獄，所以導演就提議用殭屍與人戀愛表達遠距離。故事主要由談善言及岑珈其演出，我造型是殭屍獵人。」

▲ 馮允謙演殭屍獵人。

他指最初提出想做吸血殭屍，因為大家指我一向好正氣好乖好紳士，沒說服力，故我今日全日不敢笑，內心要不斷提醒自己想好壞好衰的事，令到個人感覺冷酷。」

不過Jay Fung在現場最後關頭仍不時向導演爭取加戲，他問導演拍對咀唱歌可否特別點，導演陳偉武就說：「如果有時間就拍你吊威也飛來飛去，不過今日應該不夠，下次啦。」

▲ 導演表達遠距離戀愛之苦。

自己也曾深受遠距離戀愛之苦的Jay Fung，形容導演用人與殭屍陰陽相隔，來表達遠距離思念，令人非常感動，導演指出：「歌曲講遠距離戀愛，然後好痛苦互相思念對方，其實描寫深刻愛情痛苦見過好多，若果想形容那份痛苦好如讓人刺了一刀，甚至好似MV入面要流好多血，感覺會否再深刻呢？所以就安排Jay Fung做殭屍獵人。」