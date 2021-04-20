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前年議辦遭破壞　何君堯收道歉信︰錯而能改

政治 17:02 2021/04/20

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何君堯表明已接受道歉及原諒對方。（資料圖片）

前年發生的反修例風波中，不少議員的辦事處遭到破壞，立法會議員何君堯是其中一位受害人。何君堯今日收到，破壞其荃灣辦事處的青年，所撰寫的道歉信，更稱已原諒對方，「機會是給予真誠認錯的人的。」

何君堯將道歉信上載到社交網站。（何君堯Facebook）

何君堯將道歉信上載到社交網站。去信人在信中稱，誠心向何君堯道歉，形容是因幼稚及一時衝動作出破壞，對此萬分抱歉、內疚及後悔，強調已得到教訓。

何君堯則是道歉信上回覆稱，「原諒你少不經事被人誤導」，又指深切悔悟會有幫助，冀對方能重新振作，「做個好而有用的人。」

該名破壞何君堯辦事處的青年，早前承認刑事毀壞，先被判感化，再遭覆核改判200小時服務令，但律政司仍認為刑罰過輕，向上訴庭提刑期覆核，明天（21日）判刑。

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撰文 : 傅流螢

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