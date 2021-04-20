【兒童肥胖】《尋人記》肥仔一次吃10幾隻炸雞翼　兒童癡肥易致心臟病：雞翼有大量脂肪

▲ 兒童癡肥較易患上高血壓、心臟病、糖尿病、睡眠窒息症等。

由方東昇主持的無綫節目《尋人記》，早前找來了1993年曾接受《星期日檔案》訪問的6歲「肥仔」成栢熙，有醫生曾預言他成年依然分量十足，豈料廿多年後，他沒有打破宿命、減肥成功，轉眼間更由「肥仔」變成「肥佬」。

少時肥胖，長大一定難逃「胖」途？肥胖的關鍵是甚麼？醫生說，未必單單是飲食過量所致。隨著社會發展進步，民眾的生活及飲食條件愈趨優良，但同時港童肥胖問題也日益嚴重，事實上問題的核心與家庭教育息息相關。若父母忽略子女肥胖的嚴重性，肥胖便可能會伴隨孩子一生，更有可能造成進一步的癡肥，因此為子女的健康著想，家長切勿掉以輕心。

兒科專科醫生張傑指兒童癡肥除了較易患上高血壓、心臟病、糖尿病、中風、睡眠窒息症和關節炎等病症外，心理方面亦會影響自我形象，而社交方面因體形影響活動的表現，從而減少與其他同輩的相處機會。

至於癡肥的定義，張傑醫生指出兒童癡肥並非純粹的超重，而是營養過剩和缺乏運動，以致卡路里的攝取量及消耗量不平衡，導致身體積聚過量的脂肪。但歸根究柢，兒童肥胖與家庭教育有非常大的關係，張醫生說：「父母多數主觀地覺得孩子食得不夠，故強迫或鼓勵他們進食更多。但在香港這個已發展地區，兒童很少出現營養不足的問題，相反，過重和癡肥的情況更為常見，因此家長毋須過分擔憂子女營養攝取不足。」

他提及的「營養」，最重要的是以均衡為原則，分量反而較為次要，但並非不重要。節目中兒時的成栢熙最愛食炸雞翼，而其母親更放任他一口氣吃十多隻雞翼，張傑醫生表示雖然沒有特定的標準分量，因要視乎孩子同時進食其他食物和飲料有幾多，但雞翼有大量的皮和脂肪，並不是理想的食物，所以不能進食太多。

父母應有適當的警覺性，確保孩子保持正常體重，且跟隨學校或衞生署的身體檢查計劃，如孩子出現過重問題或傾向，張傑醫生建議家長應正視子女肥胖問題，如情況並不嚴重的話，可由孩子和家長共同制定出控制體重的計劃，包括減少不必要的飲食量及多做運動。

他說，最基本可參考「健康飲食金字塔」的分量，並且避免進食過多高糖份、高熱量的食物。家人在烹調時也應注意減少煎炸、肉類中的肥肉和皮。另一方面，最好定時進行適量運動，以減少脂肪積聚。如情況已較嚴重的話，便需要尋求專業人士協助，如醫生、物理治療師、營養師均是合適的人選。

無疑超重的兒童很大機會在成年後持續肥胖，但肥胖也非「三歲定八十」，張傑醫生指出，無論孩子小時候的身形如何，只要父母從問題根源入手，如提供正確的生活環境、建立健康的飲食模式、適量運動，孩子將來也未必會成為癡肥的「受害者」。

防胖要略 三餐入手

根據衞生防護中心資料，家長為子女準備三餐的過程，也可避免孩子攝取過多脂肪和熱量。買菜時，盡量選購新鮮食物，因罐頭和加工食物，通常在加工過程中添加了大量糖和油份，或選用高脂肪高熱量食材；選擇瘦肉，避免購買腩肉、排骨等高脂肪肉類；多購買不同種類的蔬菜，增加飽肚感，有助減少進食過量的情況。

烹調時，嘗試以蒸、燉、炆、白灼或少油快炒等低脂肪烹調方法來烹調菜式；選用健康植物油，及避免使用牛油和豬油等動物脂肪，因動物脂肪含大量飽和脂肪，可增加血膽固醇水平及增加患上心血管疾病的風險。

文章轉載自《經濟日報》收費專欄「健營坊」，作者：曾嘉善

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責任編輯︰王明芳