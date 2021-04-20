【石樂蕎不治】家人尋生前最愛日牌「niko and」漁夫帽陪走最後一程　有心人樂意捐出全新同款帽

▲ 石樂蕎家人希望找尋石生前最愛的「niko and」卡其色漁夫帽，送她走最後一程，獲有心人樂意捐出全新同款同色帽。

24歲少女石樂蕎上周四（15日）懷疑行山時失蹤，消防於周日（18日）於飛鵝山尋獲其遺體，警方正調查其死因。石樂蕎的家人今日（20日）在網上帖文，希望找尋一頂石樂蕎生前最愛的「niko and」卡其色漁夫帽，送她走最後一程，不少網民隨即動員協助搜購，帖文發出後約4小時，石的家人最新帖文指，有心人樂意捐出全新同款同色帽，並感謝網友們的幫忙。

石樂蕎親友今日在Facebook群組「尋找行山少女石樂蕎」上帖文，指樂蕎生前很喜歡日本品牌「niko and ...」的一款卡其色漁夫帽，希望可以購買一頂全新的同款漁夫帽，陪伴妹妹走最後一程，可惜家人向品牌位於旺角的分店查問，知悉該款漁夫帽已在香港全線分店斷貨，家人曾嘗試聯絡品牌Facebook官方粉絲團，但未獲回覆，同時聯絡品牌的香港辦公室以檢視貨倉是否仍有餘貨，故希望動員網民力量，了解仍可搜購該頂漁夫帽的方法。

帖文提及：

因為妹妹好鍾意niko and果一頂漁夫帽，家人希望能夠買一頂全新既比妹妹，陪佢走最後一程。

▲ 石樂蕎家人指石生前最愛日牌「niko and」的卡其色漁夫帽。（網上圖片）

帖文發出約4小時後，石樂蕎親友下午約5時再帖文，表示收到一位朋友稱有全新同款同色的漁夫帽，而且尚未戴過，他們亦再次感謝各位網友的幫忙：

短短四小時收到大量有關漁夫帽既 message。 原來漁夫帽係兩年前既 product，賣晒就無了。就算係用過既，網上都無乜人放。姐姐同時拜托朋友向 Niko And 公司查詢，答覆都係已經無存貨。 正當我同姐姐都極度懊惱既時候，收到另一位朋友既 message 話佢有漁夫帽，而且買左但係無戴過，所以係全新的！ 因為我對服飾真係唔太認識，怕攪錯就真係好大鑊！所以再三確認呢頂真係妹妹戴開果頂漁夫帽之後先敢同姐姐講！ 雖然老土但係真係要再一次多謝大家咁疼錫妹妹！

石樂蕎周四（15日）離開石硤尾南山邨的寓所後便告失蹤，家人及後報警，家人翻查電腦資料發現她曾搜尋飛鵝山自殺崖的行山路線；另有行山人士在鵝肚棧道尋獲一對行山鞋及一頂卡其色漁夫帽，家人檢查衣物後，相信是石樂蕎所有，通知警方後，多個部門即晚展開搜救行動，3日後於鵝肚棧道一處峭壁發現石樂蕎，可惜當場證實不治。

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