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【靚太安樂窩】寵夫號靚太淘玻璃茶几給模型一個家　模型迷丈夫 : 老婆精明

休閒消費 16:17 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

靚太分享淘寶購買鋼化玻璃茶几給LEGO發燒友丈夫。

每件模型製成品都藏著特別意義，相信模型迷必定會妥善收藏自己的心血結晶。有靚太在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了一個鋼化玻璃茶几給丈夫收藏積木(LEGO)模型，同時又可當成擺設美化家居，大讚一舉多得，引來大班網民留言討論。

點擊大圖了解鋼化玻璃茶几詳情：

    點擊圖片放大
    +7
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該名靚太接受TOPick訪問表示，因為丈夫是模型迷喜歡砌模型和積木，加上家中已有3個陳設櫃，所以多買一個鋼化玻璃茶几可以收藏更多模型。

老公係砌模型同LEGO嘅發燒友，不過屋企已有3個display櫃，用玻璃茶几黎安置Lego街，就可以騰出返一個櫃比老公繼續放模型。

靚太又表示鋼化玻璃茶几質量不錯，比較耐磨的，而為保家中小孩安全，她都會使用防爆玻璃貼和妥善處理茶几的尖角位以減低意外風險。

集運公司話非全密封有損壞唔負責，好彩返到屋企冇穿冇爛，又用咗個茶几幾日，覺得好實淨……好彩啲女乖，識得眼看手勿動，但四個角會包，安全第一!

靚太指鋼化玻璃茶几連運費約2261港元，重量約60kg，大概一星期便到貨，比訂造的便宜約數千元。

茶几4月10號落單，17號到澳門。淘咗人民幣1770，珠海運到澳門要葡幣$150。我問過訂造要6~7千，而家係3分1價錢!

TOPick到淘寶網了解，發現鋼化玻璃茶几有四款配搭選擇，售價由920元至1770元（約1,100至2,117港元）不等。賣家指茶几所用的鋼化玻璃硬度高且耐用易潔，更採用推拉門設計方便使用。而帖文一出，更成功吸引網民大讚美觀又實用，但亦有網民認為設計潛在安全問題。

自認是淘寶達人、有家居好物推薦大家，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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責任編輯：張懿慧

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