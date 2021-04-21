【亂挖鼻孔】流鼻血多鼻垢有機會因肺氣不足　中醫講解黃白色鼻屎或身體現毛病【附食療】

▲ 註冊中醫師李廣冀講解，出現黃白色鼻屎或是因為身體有毛病。

挖鼻孔真的好爽，但挖錯位置或者用錯拇指挖鼻孔可能會弄傷鼻黏膜，也可能導致流鼻血，所以應該用適當的力度與手指挖，挖完最好洗手，用紙巾清潔手指，別觸碰身體其他部分，更不要觸碰其他人，以免傳播細菌病毒。

不過有時鼻屎不一定是鼻屎，因為正常人不是睡在馬路邊，怎麼會天天這麼多鼻屎呢？其實有可能是鼻竇發炎、鼻腔內的細菌太多，免疫系統和這些細菌打仗後的殘餘物，就會變成黃色的鼻屎，這時候就要注意處理鼻竇炎的症狀了，而且鼻竇炎的人會額頭痛、鼻的兩側痛、眉骨痛，流黃綠鼻涕，聞到臭味，需要找醫師檢查治療，慢性鼻竇炎患者，針灸效果會很不錯。

鼻敏感者有白色鼻屎鼻膠

而一些鼻敏感的人也會有白色鼻屎鼻膠，好明顯不是好大塵，這些人從外表看，多是黑眼圈、而且面色比較青，鼻樑或會有一橫紋，說話鼻音比較重，舌頭有地圖舌。這些人多是敏感體質，容易皮膚敏感或者腸胃敏感。中醫治療這類患者，多以健脾胃、化寒濕、補肝腎等法。臨床上，我會用快針法，不留針治療此類患者，在迎香、上迎香、印堂下針，配合合谷、肺俞，達到增強體質的作用。

如果挖鼻孔太大力導致鼻黏膜受損, 可以外塗紫雲膏。當流鼻血時，可以用水濕敷額頭降溫，還可以用一條像筋，綁住中指，當你左鼻孔流鼻血，就綁右邊，右邊流鼻血，就綁左邊。這是一位老中醫告訴我的小妙方，我小時候常常流鼻血，也靠這招止住鼻血，大家有鼻血也可以試試，記住別仰高頭望天，這樣會令鼻血往肚子吞，對止鼻血無益呀！很多時鼻血鼻屎問題，都是因為肺陰虛肺氣不足，以下這個食療就是幫助肺虛的人：

鱷魚肉蟲草花無花果南北杏湯

材料︰鱷魚肉乾2兩（約80克）、蟲草花25克、無花果乾4個、南北杏50克、陳皮1片、瘦肉100克

1. 鱷魚肉乾剪成段，瘦肉汆水，備用；

2. 無花果乾洗淨並切半，其他材料洗淨；

3. 先煲水，放入陳皮，待其水沸；

4. 放入其餘材料，大火煮半小時；

5. 轉小火煲1.5小時，按口味加鹽。

功效︰可益氣強肺，止咳定喘。

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雪梨無花果薏米水

材料：雪梨3個、無花果乾5-6粒、生熟薏米70g、冰糖隨意

▲ 雪梨無花果薏米水（圖片提供︰註冊中醫師李廣冀）

1. 生熟薏米洗乾浸約30分鐘，雪梨去皮，切成4件去芯，無花果冲洗一下。

2. 2L水滾後將所有材料放入煲內, 大火滾5分，轉中小火煲40分鐘，試味後隨甜度喜好加上適量冰糖。

註︰本草綱目有記載，雪梨有「清潤涼心、清淡降火、大春毒、酒毒」功效，中醫認為雪梨有宣燥潤肺功效，可以減少因乾燥而流鼻水。

以上文章《挖鼻孔會傷害身體嗎？》獲註冊中醫師李廣冀（柴醫）授權轉載

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