  • 26°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亂挖鼻孔】流鼻血多鼻垢有機會因肺氣不足　中醫講解黃白色鼻屎或身體現毛病【附食療】

育兒經 16:24 2021/04/21

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

註冊中醫師李廣冀講解，出現黃白色鼻屎或是因為身體有毛病。

挖鼻孔真的好爽，但挖錯位置或者用錯拇指挖鼻孔可能會弄傷鼻黏膜，也可能導致流鼻血，所以應該用適當的力度與手指挖，挖完最好洗手，用紙巾清潔手指，別觸碰身體其他部分，更不要觸碰其他人，以免傳播細菌病毒。

不過有時鼻屎不一定是鼻屎，因為正常人不是睡在馬路邊，怎麼會天天這麼多鼻屎呢？其實有可能是鼻竇發炎、鼻腔內的細菌太多，免疫系統和這些細菌打仗後的殘餘物，就會變成黃色的鼻屎，這時候就要注意處理鼻竇炎的症狀了，而且鼻竇炎的人會額頭痛、鼻的兩側痛、眉骨痛，流黃綠鼻涕，聞到臭味，需要找醫師檢查治療，慢性鼻竇炎患者，針灸效果會很不錯。

鼻敏感者有白色鼻屎鼻膠

而一些鼻敏感的人也會有白色鼻屎鼻膠，好明顯不是好大塵，這些人從外表看，多是黑眼圈、而且面色比較青，鼻樑或會有一橫紋，說話鼻音比較重，舌頭有地圖舌。這些人多是敏感體質，容易皮膚敏感或者腸胃敏感。中醫治療這類患者，多以健脾胃、化寒濕、補肝腎等法。臨床上，我會用快針法，不留針治療此類患者，在迎香、上迎香、印堂下針，配合合谷、肺俞，達到增強體質的作用。

如果挖鼻孔太大力導致鼻黏膜受損, 可以外塗紫雲膏。當流鼻血時，可以用水濕敷額頭降溫，還可以用一條像筋，綁住中指，當你左鼻孔流鼻血，就綁右邊，右邊流鼻血，就綁左邊。這是一位老中醫告訴我的小妙方，我小時候常常流鼻血，也靠這招止住鼻血，大家有鼻血也可以試試，記住別仰高頭望天，這樣會令鼻血往肚子吞，對止鼻血無益呀！很多時鼻血鼻屎問題，都是因為肺陰虛肺氣不足，以下這個食療就是幫助肺虛的人：

鱷魚肉蟲草花無花果南北杏湯

材料︰鱷魚肉乾2兩（約80克）、蟲草花25克、無花果乾4個、南北杏50克、陳皮1片、瘦肉100克

1. 鱷魚肉乾剪成段，瘦肉汆水，備用；

2. 無花果乾洗淨並切半，其他材料洗淨；

3. 先煲水，放入陳皮，待其水沸；

4. 放入其餘材料，大火煮半小時；

5. 轉小火煲1.5小時，按口味加鹽。

功效︰可益氣強肺，止咳定喘。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

雪梨無花果薏米水

材料：雪梨3個、無花果乾5-6粒、生熟薏米70g、冰糖隨意

雪梨無花果薏米水（圖片提供︰註冊中醫師李廣冀）

1. 生熟薏米洗乾浸約30分鐘，雪梨去皮，切成4件去芯，無花果冲洗一下。

2. 2L水滾後將所有材料放入煲內, 大火滾5分，轉中小火煲40分鐘，試味後隨甜度喜好加上適量冰糖。

註︰本草綱目有記載，雪梨有「清潤涼心、清淡降火、大春毒、酒毒」功效，中醫認為雪梨有宣燥潤肺功效，可以減少因乾燥而流鼻水。

以上文章《挖鼻孔會傷害身體嗎？》獲註冊中醫師李廣冀（柴醫）授權轉載

同場加映︰小朋友上學後總容易病？ 兒童醫生：呼吸道及腸胃問題最常見

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

相關文章

【非常醫生】患濕疹5年由全身滲水到青靚白淨　中醫助紅皮症伯伯脫苦海：濕疹非絕症
12:20 2021/04/13
【非常醫生】患濕疹5年由全身滲水到青靚白淨　中醫助紅皮症伯伯脫苦海：濕疹非絕症
【喝凍飲】7歲男童常喝凍飲致陰囊痕癢　中醫：長期飲易致肥引發敏感腸胃炎
14:32 2021/01/18
【喝凍飲】7歲男童常喝凍飲致陰囊痕癢　中醫：長期飲易致肥引發敏感腸胃炎
【KO倒刺】皮膚乾燥角化速度快易生倒刺　中醫：可在指甲周圍塗紫雲膏【附更多貼士】
今日 14:14
【KO倒刺】皮膚乾燥角化速度快易生倒刺　中醫：可在指甲周圍塗紫雲膏【附更多貼士】
兒童健康 流鼻血 流鼻水 中醫 鼻敏感 治療

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己