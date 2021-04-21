【主播轉型】前主播中三習畫無錢交學費幸遇良師免費教　洪潔薇退下新聞前線圓畫家夢

▲ 10年前，洪潔薇退下新聞最前綫走進藝術世界，成為了一位水墨畫家，實現自己的夢想。

每個人都有夢想，能夠實現更是難得。電視台前主播洪潔薇（Mitchell），曾埋身追訪前國家主席江澤民、在記者會上被四叔（李兆基）問食過飯未，工作期間接觸不少政經界的名人。

大約10年前，洪潔薇退下新聞最前綫走進藝術世界，成為了一位水墨畫家，實現自己的夢想。

最近，她剛完成在香港第八個個人畫展，不少電視台前主播前來捧場，大家不用再趕時間追新聞，而是慢慢投入洪潔薇的藝術作品中。

▲ 前亞視主播呂婉瑩，也經常來畫展支持。（被訪者提供圖片）

一直以為做港聞記者，大部分都是大學讀新聞系出身，但原來Mitchell在中文大學讀社工系，更從小立志成為社工。「小時候看電視劇《北斗星》，受主角劉松仁的影響下，我想做社工服務社會。」

但大學畢業後，Mitchell卻又改變初衷。「我很想認識這個社會，反正我有張證書，若做得不好，做回社工也可以。」

於是她做過兩年金融經紀，隨後更成為劉慧卿的社區助理，開始對時事有一定的認識。「某個選舉年，我見當時的新聞王子鄧景輝報道新聞，一個人可以揮灑自如的處理整個選舉的新聞，我覺得他好厲害，於是決定轉行做記者。」

Mitchell於1994年在當時開台不久的有線電視做記者，1年後便轉到亞洲電視做新聞主播。由於她當時還是新人，曾發生不少趣事。

她說：「有一天我報道完新聞，隨後便是天氣報告，但報天氣的同事仍未返到，導演便叫我報埋天氣，但我從未報過，不知說甚麼，但這時候導演已開始倒數，10、9、8、7……，我便惟有硬著頭皮說：『你好，由洪潔薇為你報道天氣。』再慢慢望着前面字幕讀，45秒的天氣報告終於完成，當然有不少甩漏，但自從這次被臨時拉伕後，我便不再怕做突發了。」

▲ 洪潔薇起初是位財經記者，後來轉做港聞。她說早期在報財經新聞時，要讀一大堆數字，起初十分不暢順，期後不斷訓練自己，最後練到讀得很快，尤其是匯價及股票報價。（被訪者提供圖片）

難忘被江澤民問好

除了做主播外，Mitchell也經常出外採訪，難忘事更有一大籮。「有一次上司派我到馬來西亞，採訪正在當地開會的江澤民，當時所有香港傳媒都派重兵駐在另外一個重要的地方等候，這裏就只有我一個人，等了幾個小時接近食飯時間，江澤民突然出現，我便立刻上前，江澤民一手掂著我個咪，一邊話辛苦我們，當時我驚魂未定他便走了，那片段就成了當日電視台的頭條。」

還有1997年香港回歸的最後一夜，道別前港督彭定康一家人，也令Mitchell印象深刻。「彭定康乘晚上8點鐘的郵輪離開香港，最後會有個交接儀式，當天黃昏就一直下雨，我負責在大會堂對開的添馬艦一帶做直播，結果我被雨淋濕晒，真的慘不忍睹，但仍然要繼續做直播。」

Mitchell在亞視工作到2000年，便被挖角到財經網站做財經新聞，隨後自組製作公司，以及在香港寬頻工作。

遇良師免費教繪畫

多年來工作無間，但一直醉心藝術的Mitchell，都經常練習畫畫。「我在中三時已學畫，當時是學山水畫，主要畫梅蘭菊竹及雀仔。但學了一個課程，就因沒有錢交學費便停止，但老師竟不收我錢繼續教我，還提供毛筆及紙，真很感激他。最後因中六要考大學試，惟有停止了。」

▲ 洪潔薇的水墨畫題材，主要以香港情懷作主題，如這作品《維港初日》。（被訪者提供圖片）

Mitchell於2007年正式跟隨嶺南派畫家林湖奎習畫，起初學畫時，Mitchell也感受不少挫敗感。「林湖奎老師很好人，但要求很嚴謹，某次我畫一隻雀仔，他話我畫到隻雀甩頭甩髻，羽毛又不夠鬆，就像一隻從堆填區飛出來的雀仔，當時我很不開心，回家便不斷的練習，最後做到老師滿意為止。」

Mitchell的繪畫技巧進步不少，於是便膽粗粗嘗試向香港藝術發展局申請，資助開個人畫展。「當時我在香港視覺藝術中心參加了一個課程，我想搵人壯膽，便提議同學一起申請，但沒有一個人願意，最終只有我一個人申請。」

由於申請者眾，Mitchell早已打定輸數，但結果卻出乎她所料。「有晚我在廚房煮飯，老公話收到一封藝發局信件，因我沒有期望，便叫他拆開，老公話我成功了，我當時開心到不得了，興奮得大聲叫起來。」

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5 年前首辦個人畫展

但Mitchell慢慢感到有壓力，因9個月後便要舉辦第一次個人畫展，她惟有在家閉關多個月作準備，共畫了108幅的展畫。但始終是人生的第一次畫展，當中出現不少「蝦碌」的情況。

「由於我資金有限，畫作並沒有用框，全部是以膠片釘著，但當日去到展覽會場，才發現膠片不足，朋友便分頭替我去買，幸好最後買到，但因時間不夠，畫作未能在展覽原定的開放時間準備好，最終要延遲半小時才開始，當時真的抹一額汗。」

Mitchell於2016年舉辦了首個個人畫展，直至今年4月共有8次畫展，亦曾到過西班牙及加拿大參與海外展覽。

香港水墨畫為主題

Mitchell是一位水墨畫畫家，主要以香港情懷作主題。「當時我學畫時，做了很多古畫練習，當時我見北宋著名畫家郭熙的《早春圖》，是畫自己居住的溫州，隨後又發現不少古人的作品都是在生活環境中取靈感，畫回自己的家鄉美態，我想既然我住在現代的香港，便可利用到我經常見到的城市景物做主題。」

▲ 洪潔薇經常出國旅行，更會帶備毛筆及紙，多年前便到過柬埔寨吳哥窟寫生。（被訪者提供圖片）

於是，在Mitchell的作品中，便會發現不少香港的獨有景色。「我住在西九龍，經常到大角咀海輝道的公園，這裏有很優美的海景，有防波堤、躉船及漁船，在每年12及1月會出現很多白鷺，每當有躉船經過，船的摩打會打起一些魚，很多白鷺便會追着，此情此景便成為我畫作的靈感。」

除了以現在生活作題材，Mitchell還在作品中記錄童年的生活。「我小時候住在深水埗的唐樓，有個很大的天台，我經常在這裏看風景，若天朗氣清更會望到對面海的西環景色。」於是她便以唐樓作主題，繪畫了舊區的風貌，滿有香港情懷。

記者：招美寶