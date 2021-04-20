【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己

▲ 廖啟智安息禮在今日舉行。

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在上月28日於家人陪伴下離世，家人為智叔在今日（4月20日）於聖安德烈堂舉行安息禮。遺孀陳敏兒跟兒子亦於安息禮上分享與智叔最後歲月的相處點滴，令在場賓客皆動容。

今日廖啟智家人安排於尖沙咀聖安德烈堂舉行安息禮，儀式下午兩時許舉行，教堂門外放置了智叔一張生前的相片，目中智叔戴着冷帽和墨鏡，站在萬里長城上留影，十分英氣。

【廖啟智喪禮】智叔關心社會基層 廖啟智重視平等拒絕享特權

▲ （經濟日報圖片）

敏兒：智叔是辛苦命

陳敏兒與兩子兒子分別在台上分享感言，敏兒提到她跟智叔本打算在疫情後可以再赴內地旅行，可惜現已無法實現願望。

敏兒又感嘆指智叔是辛苦命，曾在80年代二人請了兩個月假期，一起到歐洲流浪，可是回程時算錯日子，智叔本打算向TVB多請一天假，可是已被已被安排拍攝外景，當時夫婦使費只能夠買一張單程機票，兩人被逼分開回港。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

敏兒憶述：「智叔入閘時回頭望著我，接著便開始流眼淚，我見到他哭，自己也忍不住流淚，我們兩個攬著在機場度閘口，哭成淚人。慶幸當時沒人問我，以為我們要移民，是否三年後才可以再見，其實我們只是一日後便會見，可能會有人罵我們（傻）。」

【智叔病逝】重播廖啟智夫婦昔日訪問 陳敏兒由想不生小孩到當三孩之母

智叔難捨放下家人

敏兒從這件事上體會生離死別的感受，明明知道很快會相見，卻仍然感到不捨。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她又提到智叔在最後歲月時，在病房自知將要離開，流了很多眼淚，不捨放下家人，智叔跟太太說：「敏兒啊，我以為我是殿後的人，我好擔心你，好唔放心你，因為覺得作為丈夫，無法盡責任到最後。現在要留下您，辛苦您了。」

敏兒讚丈夫一直很有責任感，她在安息禮教堂上，隔空對智叔說：「其實我哋好掂，我哋會好照顧到自己。」

陳敏兒並在現場播放歌曲《天家淚》，稱自從幼子文諾離世後，智叔每天都會聽一遍，以此歌來悼念智叔。