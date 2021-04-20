【Trouble 2】兩歲幼兒惡魔期爆炸力強　鄧藹霖「正面催眠術」輕鬆處理Terrible Twos

▲ 2歲被稱為人生中第一個叛逆期，故有「Terrible Twos」之稱。（i-stock圖片）

兩歲幼兒，又名「Terrible Twos」。

現今這個年齡的小孩，已經看似甚麼都曉，沒有一個是蠢鈍兒，只存在不懂教孩子的鈍爸媽而已。

這個階段的小孩，語言發展各有不同，有些處於牙牙學語的狀況、有些卻已精靈得會跟爸媽駁嘴，而女孩的語言能力普遍都比男孩優勝。

這位兩歲娃娃精靈活潑，具超強爆炸力，打從睡醒那刻開始，她都會跑跑跳跳沒時停。說話方面暫時未算很清晰，但有一個英文字卻是她說得最多，兼且大大聲發音極為準確的，那是「No！」

你叫她吃東西嘛，她說：「No！」你請她過來給你抱抱嘛，她都會堅決說：「No！」也許「No」這字的發音很酷，她特別喜歡。

這天，小娃娃的尿片裝滿臭臭，不換不行。「乖乖，快過來媽媽幫你換尿片。」「No！」她堅定的回應。媽媽惟有走過去嘗試抱起她，誰知小娃娃拔足逃跑，跑得十足像個飛毛腿。媽媽從後追，她使勁跑，邊跑邊爆笑，看似非常享受這個遊戲呢！

「你再係咁唔聽媽媽話，媽媽今晚就不會給你講故事嘞！」爸爸在旁卻愈幫愈忙，小娃娃於是更大聲地回應：「No！」恐嚇不行、負面說話也不行，爸爸可嘗試將意思相同的說話轉為正面：「你聽媽媽話，媽媽就給你講故事嘞！」

媽媽真有辦法，她只是不時發出簡單易明卻堅定的指令：「乖乖，快過嚟換片！」「乖乖，換片！」根本毋須說多餘話。小娃娃「No！」「No！」一輪後，竟然乖乖自動就範，這叫正面催眠術呢！

全文刊於《經濟日報》專欄「會笑媽媽」，原題為「Terrible Twos」

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