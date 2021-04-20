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【新冠肺炎】29歲印尼籍外傭本地確診　上月抵港曾入住尖沙咀華美達酒店

社會 17:35 2021/04/20

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本地確診個案涉29歲印傭，上月20日抵港曾入住尖沙咀華美達酒店。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（20日）新增8宗新冠肺炎確診個案，有3宗為輸入個案，1宗有待分類，餘下4宗均為本地個案，累計本港11,704宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中一名患者涉及29歲印尼籍外傭（個案編號：11704），她於潛伏期沒有離開香港，惟上月20日由印尼抵港，至4月9日期間居於尖沙咀華美達酒店接受檢疫。她其後回家與僱主同住在油塘邨雍麗樓，曾到訪鯉魚門街市及藍田商場Itamomo。

張竹君指，目前將有關個案暫列本地個案，因她離開酒店已有一段時間。由於其檢疫酒店早前列入強檢名單，外傭在4月18日接受測試後呈陽性，惟其病毒量較少。雖然患者曾居尖沙咀華美達酒店，但非與早前一宗染變種病毒患者同住一層。當局擔心會有可能性是在酒店內有交叉感染，故由1月至今的個案會進行基因分析。

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記者：陳麗娜

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