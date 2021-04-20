【變種病毒】尖沙咀華美達酒店3人感染南非病毒株　當局疑房門S型掛勾致交叉感染

▲ 尖沙咀華美達華麗酒店。陳國峰攝

本港新冠肺炎疫情未止，上周六（17日）首次出現社區帶有變種病毒的確診者，涉及一名由杜拜返港的29歲由男士（個案編號：11643），他曾在尖沙咀華美達酒店進行21天檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，經基因分析後檢出南非病毒株，2名與他同層檢疫的確診者亦感染南非變種株，衞生署其後將3人進行全基因排序，發現3個案排序高度相似，換言之該名29歲男患者在酒店感染的機會不能排除，可以說是機會較大。

張竹君解釋，派送飯時酒店設有一條S型掛勾放在門的手柄上，方便掛裝飯盒的膠袋，為住客送飯，住客食完又會掛回勾上。她指出，感染控制同事視察後，認為掛勾引起交叉感染機會較大，指掛勾比較難清洗，不排除個勾引起交叉傳染機會，她表示，會華美達酒店其他檢疫酒店均有使用掛勾設計，已即時要求所有指定檢疫酒店避免使用相關掛勾，同時加強清潔手柄等防感染措施。

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記者：陳麗娜