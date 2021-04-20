【體質大不同】氣質體質條氣不順胃脹腹脹　中醫：鬱鬱寡歡易致氣鬱

▲ 經常鬱鬱寡歡，容易造成氣鬱體質

氣鬱體質人士「條氣不順」，體內的氣猶如「塞車」狀態。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍講解氣鬱體質常見的特徵，以及易造成此種體質的性情和生活習慣。

氣鬱體質特點

人體內的氣血需要流暢地運行，而其中起主導作用的就是氣，氣具有推動的作用，當氣不流動的時候就變成氣鬱了。俗語話：「條氣不順」，說的就是氣鬱、氣的流動不通暢。氣鬱體質的人的體形多數偏瘦，也有正常或者微胖的；面色灰暗或偏黃；體內有氣鬱，人就會常常鬱悶、嘆息，所以氣鬱的人多數整天鬱鬱寡歡、悶悶不樂的樣子，還有些人會感覺喉嚨裡好像有東西卡著，咽之不下，吐之不出。氣鬱時間久了還會出現身體這裡脹那裡脹的，最常見的是胃脹、腹脹、乳房脹。女性的話可能會在月經前期出現乳房脹、小腹脹等表現。

造成氣鬱體質的習慣

氣鬱就是氣機不暢，造成體內的氣「塞車」的狀態。氣鬱有時和個人性格有關，性格豪邁爽快的，說話直腸直肚、不轉彎抹角的，一般而言不會有氣鬱的問題，而平時性格鬱鬱寡歡，悶悶不樂，有點甚麼事心裡就放不下甚至影響睡眠的，就比較容易變成氣鬱體質。

香港社會生活、工作壓力大，如果在生活、工作中遇到一些不如意的時候，想不通或者放不下，但又沒有對象傾訴，沒有地方排解，悶在心裡久了就變成了我們常說的「心結」，也就容易形成氣鬱體質。另一種情況是現代社會物質誘惑多，有些人想發大財住大屋，想要的東西很多，可現實生活中又沒有那麼輕易實現，因此就整天覺得人生不如意，覺得上天沒有照顧他，時間長了，就形成氣鬱體質了。

內容節錄自《養生有法‧體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣