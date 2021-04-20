【有酒今晚吹】林作自爆醉酒後亂搞男女關係　酒後斷片第一件事要除褲

▲ 林作自爆醉酒後亂搞男女關係，酒後斷片第一件事要除褲。

林作於ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》擔任嘉賓，自爆過去醉酒後的荒唐經歷，提到過去酒後曾經與多名女性發生關係，又試過手拎拖鞋向女友裕美求婚，年前更公開向陳葦璇公開示愛。不過為了應付九月與鍾培生的拳賽，林作現時已經盡量戒酒落力操拳。

由強尼與練美娟主持的ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》昨晚找來林作擔任嘉賓，原來林作曾經為ViuTV節目《KOKOL》做過主持人，在節目開首他直言不怕主持人追問他的過去，只怕問題不夠尖銳。

▲ 林作到強尼與娟姐的節目接受訪問。（Facebook圖片）

自爆英國留學放浪生活

年輕時到英國升學的林作，坦言自高中起開始飲酒，當年的舍監每星期都會與各位宿生見面，席間會提供啤酒，起初林作以為大家只是隨便喝喝，重點是跟舍監聊天：「發現身旁同學飲完一罐開第二罐，發現大家不是來聊天，是來鬥飲酒。」自此便開始了他的飲酒生涯。

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林作憶述於英國最誇張的一次，是在周末下午三、四點已經飲到斷片，在地鐵最繁忙的時間走到車廂中央捉著扶手嘔吐，嚇到身邊的乘客四散。

▲ 林作與裕美的感情穩定。（Facebook圖片）

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而酒醉後經常都會斷片的他，回港後的醉酒行為更瘋狂：「一斷片就會想除褲，即使在街上都會，上身可能不脫，但一定要除褲！好多次都要朋友按住我，幸好無被人影相。」

回港後開始涉獵娛樂圈的林作因而出席各種飯局，他自稱並非特別能喝：「酒膽大但酒量不高，過去斷片斷了兩年，近年開始減少喝酒。」

▲ 林作與母親居於半山豪宅，一人一個單位。（Facebook圖片）

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林作直言有段時間覺得自己有酒癮，宿醉醒來睡醒馬上再喝「回魂酒」，為了要找回前一晚醉酒、飄飄然的感覺。後來因為被當時女友鬧得太厲害，決定看書把酒戒掉。他又自爆：「一般跟女性發生關係是因為飲得太多。對手的水準都OK，我不會太靠近對方，主要是醉後會講好多說話。」

後來林作又承認過去跟他發生過關係的女性，都是修讀法律系為主，又指自己過往只跟「純香港人」拍拖：「我鐘意港女性格，夠真、夠貼地、不會扭扭擰擰。」

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以拖鞋向裕美求婚

除了自爆與多位女士酒後發生關係，林作亦笑言曾經試過以拖鞋向裕美求婚，但對方未當一回事。

而主持人娟姐提起林作與陳葦璇（前名陳嘉茵）的往事，林作解釋當時去酒吧喝酒見到對方在台上唱歌，於是上前說很傾慕對方：「其實假的，見到她用心在唱歌，當然要畀吓面。最好的奉承當然要讚她好靚、好喜歡她，拜倒其石榴裙下。」

▲ 林作曾與陳葦璇同一間公司。（節目截圖）

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其實當年林作曾經簽約范振鋒旗下，而陳葦璇當年跟他系屬同門，二人曾經走近過一段時間，除了娟姐提起過的往事，當年陳葦璇亦曾跟林作遊迪士尼、慶祝生日等。在泰國的公司旅行中，林作曾經上截影片調戲陳葦璇，女方直指酒後臉紅的林作猥瑣，而片尾林作更大叫：「我啅硬！」

▲ 二人有段時間交往甚密。（網上圖片）

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現居半山豪宅的林作，直言七年前決定購入現址，是為了接近蘭桂坊：「當時目的要選距離我最喜愛的蘭桂坊場地不可以超過兩分鐘，現居的地方距離蘭桂芳我最愛的場地，大約90秒，可以碌落去。當年一星期大約玩四晚，雖然翌日有點辛苦，但以前年輕復完得快點，到後來無辦法連續玩兩晚。我28、29歲已經唔得（現年31歲）。」

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同場加映：強尼專訪