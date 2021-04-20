【體質大不同】氣質體質宜多吃行氣食物　中醫推介陳皮粥5款湯水食療【附做法】

▲ 氣質體質人士宜多吃行氣食物

氣鬱人士氣機不暢，體內的氣如「塞車」的狀態。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍指，氣鬱體質的人應該多吃對行氣有幫助的食物，並推介多款湯水食療改善情況。

行氣食物

氣鬱體質的人應該多吃對行氣有幫助的食物，如白蘿蔔、大麥、蕎麥、苦瓜、圓菜頭、洋蔥、茴香、橙等，少吃酸澀、收斂的食物，如烏梅、南瓜、楊桃、泡菜、檸檬等，少吃味道比較厚重的食物，凍的食物、飲料因為也會導致氣行不暢最好也不要吃或者少吃。女士可以泡些花茶喝，例如玫瑰花茶、桂花茶、菊花茶等。

湯水食療

氣鬱體質者適宜的有以下幾種：

1. 陳皮粥

材料：陳皮50克、粳米100克

製法：陳皮剪成細條，粳米洗淨放入鍋內，加清水煮粥，待粥將成時將陳皮放入鍋，小火續煮10分鐘即成。

2. 菊花雞肝湯

材料：菊花10克、茉莉花20朵、雪耳20克、雞肝100克、生薑1塊、黃酒適量

製法：菊花、茉莉花洗淨，生薑去皮切片，雞肝洗淨切薄片，雪耳洗淨撕成小塊於清水中浸泡半小時。先將水燒滾，加入黃酒、生薑、雪耳和雞肝，待雞肝煮熟時加鹽調味，再放入菊花和茉莉花煮沸即成。

3. 金針菇粉絲排骨湯

材料：排骨200克、金針菇100克、粉絲50克、蔥適量

製法：金針菇剪去梗，洗淨浸泡至軟熟，粉絲洗淨浸泡至軟熟，切成小段。湯鍋內放入適量水煲滾，放入排骨煮半小時，再放入金針菇煮5分鐘，隨後再放入粉絲煮2分鐘，最後放入蔥段，加鹽調味即成。

4. 三花解鬱湯

材料：乾杭白菊15克、乾玫瑰花10克、乾素馨花10克、冰糖30至50克

製法：三種乾花先稍作浸泡，洗淨後放入瓦煲內，加入清水約600毫升，大火煲滾後小火續煲15分鐘，加入冰糖即成。

5. 佛手豬肝湯

材料：合歡花12克、佛手片10克、豬肝150克、陳皮5克、生薑蓉5克

製法：將合歡花和佛手片置於砂鍋中煎煮，煲滾約20分鐘後，去渣取汁。將豬肝洗淨切片，加陳皮、生薑蓉、適量鹽等調拌勻，略腌片刻，倒入煲滾的湯汁中，再煲滾1至2次即成。

內容節錄自《養生有法‧體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣