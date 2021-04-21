【體質大不同】氣質體質人士宜疏肝解鬱　中醫推介5款茶飲食療【附做法】

▲ 氣質體質人士宜疏肝解鬱

氣鬱體質的人應多有助行氣的食物。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍指，女士可以泡些花茶喝，例如玫瑰花茶、桂花茶、菊花茶等。他推介多款茶療

氣鬱體質的人平時也可飲用疏肝解鬱的茶，以下介紹陳皮素馨花茶。陳皮理氣健脾，可以防止因為氣鬱而影響消化功能，素馨花疏肝健脾，兩者合用，可以有效改善氣鬱體質。

陳皮素馨花茶

材料：陳皮3克、素馨花5克

製法：先用涼開水漂洗浮塵，之後用約400毫升滾水沖泡，加杯蓋焗5至10分鐘即可飲用。

其他食療

玫瑰金橘飲

材料：乾玫瑰花瓣5克、金橘餅半塊

製法：金橘餅切碎後與玫瑰花瓣放入帶蓋水杯中，加入適量沸水，焗15分鐘左右即成。

生麥芽飲

材料：生麥芽200克

製法：將生麥芽置於砂鍋內，加水約300毫升，大火煲滾後小火再煲20分鐘，濾出汁液到一邊備用。再加水200毫升到煲中，煲滾後小火再煲約10分鐘，濾出汁液與前次汁液混合即成。

陳皮茯苓糕

材料：陳皮15克、茯苓粉20克、糯米粉300克、白糖100克、紅糖100克

製法：將洗淨的陳皮切碎，與其他材料一併放入盆內，加清水並不斷攪拌至均勻，倒入淺盤，用大火隔水蒸熟即成。

玫瑰花蕾膏

材料：玫瑰花蕾100克、紅糖500克

製法：將100克玫瑰花蕾加清水500毫升，煲20分鐘後濾掉花蕾，繼續熬成濃汁，加入紅糖，續熬成膏即成，每天服用1至2茶匙。

內容節錄自《養生有法‧體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣