【兒童飲食】港媽逼13個月BB女以生果當主食　女嬰9日後發燒仍想堅持「食生」

▲ 港媽與13個月大女兒一同以生果當主食，及後女嬰發燒，港媽仍想繼續「食生」。

均衡飲食對小朋友的成長十分重要，早前有網民在討論區「親子王國」發文，指在社交媒體上看到一位媽媽與13個月大BB女，以生果及果菜露當作主食。網民對此表示擔心，認為有機會導致蛋白質攝取不足。

母女以生果當主食

該名媽媽早前在Facebook群組「快樂果食者」中發文，指自己育有一名13個月大女兒，本月6日開始嘗試和女兒一起以生果及果菜露當作主食。不過由於女兒不肯飲果菜露，全日只進食共3至4條奶蕉，有時亦會食藍莓、柑及牛油果。

直至本月15日，女嬰開始發燒，到17日更燒至39度。媽媽十分擔心，於是在群組詢問網友意見，

請問女女係咪食得太少和種類太少？請問是否應該改半日食肉、半日食生？其實我仲想堅持全生，但家人全部反對。

港媽亦提及以生果及果菜露當作主食之後，母乳量明顯下降一半，排便頻率變為1至2日一次。

兒科醫生：未必能滿足BB營養需要

TOPick就此訪問兒科專科醫生羅婉琪，她表示1歲BB活動能力高，開始懂得行走，需要攝取各種營養如熱量、質白質、鐵質、鈣質等。父母應培養BB均衡飲食習慣，從各類食物吸取相應營養。

羅醫生表示，1歲BB需要以下營養：

碳水化合物：提供能量，可從五穀類食物攝取，由其以粗糧為佳。

蛋白質：可從蛋、肉類、豆類、或果仁攝取。

鐵質：紅肉含豐富鐵質，亦可從深綠色蔬菜如菠菜及西蘭花、豆類、和蛋中攝取。

碘：進食海魚及海帶對甲狀腺有益。

鈣質：可從母乳或牛奶中攝取。1歲BB可減至每日食2餐奶，大概共喝360至480毫升便足夠。

脂肪：植物油提供能量，並含多元不飽和脂肪和人體必須的脂肪酸，是細胞的重要元素，有助腦部發展。

纖維和水份：幫助排便。

維他命D：從曬太陽中吸取，有助鈣質吸收。

各種維他命礦物質微量元素：從色彩豐富的食物吸收。

羅醫生亦提到，熟食有多項好處，比生食更容易消化及吸收；煮熟食物亦可殺菌，減低BB患腸胃炎的機會。醫生指以生果及果菜露當作主食，能夠獲得豐富維他命，卻有機會忽略蛋白質及鐵質，家長應注意。

港媽：改為吃飯和熟食

帖文引來網民熱議，不少網民指港媽沒有為女兒着想，擔心BB營養不良。及後港媽再度發文，指聆聽大家意見之後，已決定改變飲食習慣，與BB女一同改為食飯和熟食；又指以生果及果菜露當作主食期間，女兒沒有因此變得「皮黃骨瘦」，大家不用擔心。

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記者：胡嘉儀