【育兒心得】面對孩子衝突需疏導情緒　歷奇教練︰教孩子從爭執中學習

▲ 孩子間少不免會引起衝突，家長老師要學識處理孩子的情緒，看清楚其需要。（i-stock圖片）

我喜歡參加兒子學校的家長講座，學習一下老師們處理幼童情緒的技巧，除了幫助兒子，最重要是幫自己處理情緒，看清楚孩子的需要。在帶領野外活動中，孩子間的衝突是常見的。有次有兩個5歲孩子，為了一條橙色膠衣包着的腸仔爭吵。「這條腸仔是我的！」兩個孩子，同一句說話，吵來吵去。先口角，後動手。「是他先動手，然後我動手，然後他還手……」然後旁邊再多個孩子說：「其實腸仔是我的……」

我的好夥伴先把其他孩子帶走，讓我專心和兩個孩子溝通。先制止兩個孩子動手，我讓孩子知道，打人是不被容許的。「不好意思，我不能夠讓你們動手。」然後，我不參與評判，只說出我所見的。「你們兩個都想要這條腸仔，你們兩個都說腸仔是自己的。」然後說出孩子的心情：「好生氣啊……好想要……但又得不到，氣得要打人了。」

孩子心情被理解了，情緒平穩了。這個時候，其中一個孩子提議：「我哋一人一半啦！那大家不用爭。」「好啊！」然後請我把腸仔分一半。早一刻的爭吵，下一分鐘就完結了。

我很高興兩個孩子自己想辦法解決問題了，孩子有了解決問題的能力，就會提升自信心。我亦很高興自己不用做判官，說一堆孩子一早明白的道理，只需要幫忙把腸仔分一半。以前我讀過一些企業課程都提到，當下屬問你問題，自己的責任是協助下屬自己想出解決問題方法，這樣員工的能力才得以提升，不用每次跑來問你。

帶領孩子活動，一小時可出現幾十個孩子間的投訴。例如「他撞到我」、「他跑」、「他叫」、「他阻止我跳」……雖然這些投訴好累人，但就是培養孩子解決問題能力的好時機。

全文刊於《經濟日報》專欄「育儀札記」，原題為「從爭執中學習」

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