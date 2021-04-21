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【垃圾屋】40歲兒子大學畢業變啃老隱青　伯伯傷透心患嚴重囤積症家中藏150噸垃圾

健康 16:16 2021/04/21

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韓國一名伯伯患嚴重囤積症，家中藏150噸垃圾。

相信不少人家中也會儲存一些不必要的雜物，但數以噸計的垃圾實在是超乎想像。韓國一名75歲伯伯有異常嚴重的囤積症，習慣流連社區，收集垃圾帶回家中，令住所裡外都被垃圾填滿，一入屋內只能碰到天花板，又因空間太狹窄，日常都要躺著活動。

韓國一名75歲伯伯患有異常嚴重的囤積症，家中藏150噸垃圾。（影片截圖）

韓國YouTube頻道「우와한 비디오」日前收到市民報料求助，採訪了住在垃圾屋的一家三口。工作人員起初嘗試與75歲男戶主接觸，卻引起伯伯反感，甚至起勢要打人。經過長時間說服後，伯伯才願意卸下心防，展開對話。

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伯伯並非獨居長者，他和太太及40歲兒子共住。從17年前起，伯伯開始每天四出收集垃圾，並堆滿家中兩層樓。工作人員嘗試跨進伯伯家中，卻見到一幕幕驚人畫面：充斥異味的垃圾窩、多口釘外露天花板、佈滿霉菌的廁紙等等，甚至有老鼠出沒…

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在採訪過程中，工作人員也有跟伯伯的兒子溝通，發現對方說話辭不達意，已有1年沒有外出。工作人員憂心伯伯跟太太的身體健康，帶了兩位長者到醫院做身體檢查，並因此扭轉了伯伯的心意，下定決心清理家中垃圾。

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工作人員招募226名義工，花了一個禮拜時間，在伯伯家中清出多達150噸的海量垃圾，而伯伯的兒子也被救出送院。

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至於伯伯則被安排接受心理輔導，心理醫生指，伯伯是因為兒子大學畢業後成無業遊民而大受打擊，內心感到挫敗傷痛，才開始患上囤積症。

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目睹住所經清理後煥然一新，伯伯和婆婆都相當感動。而伯伯也承諾，未來絕不會再帶東西回家。

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責任編輯：羅嘉欣

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