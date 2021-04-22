【堅持追夢】從高級文憑升讀大學護理學碩士 95後護士新丁堅守在抗疫前線

▲ Ben現正就讀大學護理學碩士課程。

新型冠狀病毒病疫情令本港醫院的負荷大增，醫療服務在疫情下亦面臨考驗，幸得一眾前線醫護人員為病人健康緊守崗位。兩名年僅25歲的前線醫護初出茅廬便遇上世紀疫症，縱然面對挑戰，仍然毫不猶豫在崗位上全力以赴，務求守護病人健康。

周文捷（Ben）和鄭錦恩（Elaine）均已成為醫院的註冊護士。Ben原本於呼吸科病房工作，主要負責病人的日常護理，包括打針、派藥等。直至去年，因應新型冠狀病毒病疫情，呼吸科病房需要臨時改為隔離病房，所有懷疑個案或有病徵的病人，皆會送至隔離病房進行新型冠狀病毒測試。Ben自此身負重任﹕

病人多了，除要照顧病人，亦要為他們採集樣本進行測試。為保障安全，所有醫護均要穿上全身保護裝備，熱天工作時會汗流浹背，行動上亦較局促，間接增加工作難度。

疫情下工作更具挑戰性

Ben憶述，其中一個懷疑個案的病人在等候其病毒測試結果時，心臟情況突然惡化，Ben需要即時為他進行心外壓。

疫情期間我們的防護意識普遍提高，但千鈞一髮時也不能顧慮太多，必以病人的健康為先。

醫護的工作從不輕鬆，除了同事間互相鼓勵扶持，推動兩位年輕人繼續努力的，還有看到病人康復出院時的滿足感。

曾有一名年長的男病人，因為發燒、咳嗽及上呼吸道感染等症狀而入院，他在進行新型冠狀病毒測試前顯得十分徬徨，當時我除向他解釋情況，亦主動安慰他。病人後來平安出院，更向我們送上感謝卡，一份簡單的感謝便成了我工作的動力。

Elaine同樣於醫院任職註冊護士，主要在內科病房工作。她指若入住內科病房的病人出現病徵，亦要為病人採集樣本進行檢測。雖然疫情下的工作更具挑戰性，但絲毫沒有動搖Elaine服務病人的決心：

醫院既是生命誕生的地方，亦是守護病人健康的地方，能夠見證每一個生命的故事，讓我有動力繼續前行。

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拾級而上 逐步發展醫護專業

Ben和Elaine均是香港專業教育學院（IVE）醫療保健高級文憑畢業生，二人畢業後順利升讀本地護理學學士學位課程，憑一步步努力而成為註冊護士。



中學文憑考試（DSE）臨近，身為過來人的Ben勉勵應屆考生說：

DSE的成績不代表一切，即使最後成績未如理想，也不必氣餒，只要努力堅持想做的事，終可以找到理想職業，實現夢想。

在IVE就讀期間，Ben和Elaine除學習醫療保健相關的專業知識和技能，如人體解剖生理學、護理技能、內科及老人科護理、復康治療及專科護理等，更獲安排到老人院舍實習，負責照顧長者相關的護理工作，累積實戰經驗。

工作雖然忙碌，但二人均努力求進。Ben正修讀本地大學護理學碩士課程；Elaine則準備報讀助產士相關課程，努力實現成為專業助產士的夢想，繼續為市民服務。

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責任編輯：鄺嫻