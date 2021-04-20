【虐殺女童】調查被告短訊商討如何殘害幼弱兒童　警方坦言亦需控制情緒

▲ 警方交代調查過程。（馮漢柱攝）

5歲女童遭父親及繼母虐殺案，涉案父親及繼母早前被裁定謀殺罪成，今（20日）於高等法院被判囚終身，而繼外婆則就兩項殘暴對待兒童罪被判囚5年。警方見記者展示證物，表示歡迎法庭裁決，並指調查期間看到被告以短訊商討如何用盡方法去殘害幼弱兒童，警員亦需好好控制情緒。

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負責調查本案的新界北總區重案組總督察高美儀（左）及高級督察譚婧珊（右）於判刑後會見傳媒，高首先指警方歡迎法庭裁決，亦相信判刑對同類案件起阻嚇作用，高又指警方於調查期間亦感痛心、憤怒和難過，對於年幼無知的小朋友受到長期虐待，身體嚴重受傷，又看到被告以短訊商討如何用盡方法去殘害幼弱兒童，警員亦需好好控制情緒。



高又呼籲指，體罰絕對並非懲治或教育兒童的方法，今時今日亦不獲社會和法律所接受，若然家長在管教子女方面遇上困難，應向專業人士尋求協助，而不應將負面情緒化為暴力，用於年幼子女身上。



高又呼籲市民如發現身邊有兒童身上有不尋常的傷勢、行為上或心理上有不尋常的變化，懷疑他們受虐的話，亦應向警方舉報。



被問及調查期間的困難，及若然警方及早揭發案件是否可避免，譚回應指警方今次是收到舉報後才知悉事件，而對於涉及小朋友的案件，警方需以不同的方法處理，例如要照顧小朋友的福利，除了希望小朋友能說出涉案5個月期間所發生的事，亦要監察他們的情緒。而本案女童死於敗血症，警方亦需徵詢專家意見和醫學證據。



被問及涉案兩兄妹就讀學校的老師亦曾發現兩兄妹身上有傷勢，老師是否涉知情不報等，譚則回應指警方早已將本案所有證據呈交律政司，因此現時不會再有其他人就本案需負上刑事責任，而涉案老師於調查期間亦相當合作，將所知告知警方，反映雙方亦希望能協助兩兄妹。



警方其後又向傳媒展示案中證物，當中包括涉案父親及繼母用以虐打兩兄妹的拖鞋、藤條及剪刀。審訊期間有證據顯示，拖鞋上沾有女童和父親的DNA，其中右邊拖鞋更沾有女童的血。

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記者：楊詠渝