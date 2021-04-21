【創業追夢】美女學徒殯儀區創業失利當買教訓　梁桂儀疫下捲土重來打硬仗攻三盤生意

▲ Abbie（梁桂儀）是TVB《美女廚房》第三輯其中一位美女學徒，初次創業失利後得到教訓，疫下捲土重來攻三盤生意，確是後生無畏。

朋友報料說尖沙咀有一間新餐廳「婆婆珈啡屋」，逢周六及日要預早book，因walk-in一定無位，閒日來也經常要排隊等位。翻查資料，原來餐廳老闆娘Abbie（梁桂儀）是TVB《美女廚房》第三輯其中一位美女學徒，同時亦是一位Model。

Abbie由2017年起，短短4年間已創立了3個品牌，包括雜貨店、餐廳及珠寶店，疫下還繼續擴張，她說：「疫境中有危亦有機，我當打一場硬仗，相信可以撑下去。」28歲的Abbie，果然是後生可畏。

▲ Abbie雖然身兼三職，但她卻十分享受忙碌的感覺。(黃建輝攝)

年紀輕輕、樣子甜美的Abbie，大學時期已開始做Model，更不時登上雜誌做封面女郎，這份半工讀的工作，亦促使她踏上創業路。「我以前經常跟旅遊記者出國拍攝，聽到很多店主分享做生意的心得及營運方法等，當時覺得很有趣，已開始萌起創業的念頭。」

由於Abbie經常周遊列國，購下不同國家的紀念品，屋企的房間已成為她的小貨倉，剛巧這時Abbie的母校理工大學舉辦市集，Abbie決定參與，把家中的「貨品」割愛出售，更把攤檔名為婆婆雜貨店。

▲ Abbie是《美女廚房》第三輯的美女學徒之一，廚技了得。(被訪者提供)

由於顧客反應十分理想，增強了Abbie創業信心，便很快於尖沙咀開零售店，婆婆雜貨店亦正式誕生，當時主要售賣日式精品、餐具及時裝飾物等。雜貨店生意不俗，半年已達收支平衡，但由於業主加租，Abbie惟有把舖搬到租金較相宜的紅磡區。

殯儀館區的雜貨店

以為從此可落地生根，但後來卻發覺很大的問題。「雜貨店在殯儀館附近，附近舖頭都是賣花圈或花牌、棺材等，因為我是百無禁忌，並沒覺不妥，但原來很多人對這區都有點避忌，所以平日人流不多，就算路過的人都主要為『白事』而來，行色匆匆，不會有心情shopping。」

由於當時已洗濕了頭，Abbie惟有硬着頭皮撑下去，但生意卻強差人意，第一個月更錄得零生意額。「當時我好驚，便積極想方法，於是不斷在網上宣傳，在FB及IG放上大量相片及影片，第二個月便有點起色，生意有5,000元，但都不夠交租及買貨，仍然嚴重的入不敷支。」

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於是她把心一橫，把雜貨店轉成網店，紅磡舖位變為貨倉。Abbie更主攻一些當時較冷門的日本精品，包括精美的清酒杯及器皿，最終吸引不少網民注意，產品十分搶手。後來紅磡店兩年租約期滿，Abbie便把雜貨店搬到觀塘工廈，實行零售跟網店雙綫發展，更漸漸打出名堂。

禁晚市堂食下開餐廳

從前經常要飛到日本入貨的Abbie，自去年疫症爆發後便長期留港，靜極思動，開始有新的計劃。「我自小的夢想是開一間咖啡店，去年中我兩位從事餐飲業的好友，主動問我有沒有興趣一起開餐廳，而且又可用上雜貨店的餐具器皿，讓更多客人認識，我覺得這個意念不錯。」於是，Abbie的夢想號餐廳婆婆珈琲屋，便於去年12月開張。

▲ 婆婆珈琲屋是間樓上店，環境很開揚。（黃建輝攝）

▲ 在多品料理中，可選擇一款飯糰，包括賣相像富士山的明太子飯糰、味道清香的紫蘇飯糰、以牛蒡絲及紅蘿蔔做材料的五目飯糰，以及滿是櫻花蝦的櫻花飯糰。（黃建輝攝）

當時經營環境差，又正值禁晚市堂食，但Abbie卻認為有危亦有機。「疫情下大家都不能出國旅行，要留港消費，加上現在租金已有回落，我覺得這是開店的好時機。」

開業只有4個多月的婆婆珈琲屋，生意甚佳，平日有八至九成的入座率，但門外不時仍出現人龍，周六日更一定要預訂，極具人氣。

今年1月開Pop-Up珠寶店

餐飲剛起步見曙光，Abbie卻又發展另一門生意，便是開設Anima Animus珠寶店。「以前做模特兒時認識一些珠寶業人士，我當時都有做兼職珠寶批發，加上我大學讀設計，一直想擁有自己設計的品牌，遇上租金回落，於是在今年1月在朗豪坊開了Pop-up珠寶店。」

▲ Abbie今年初開設Anima Animus珠寶店，主要售賣自家設計的首飾，如圖中的W 鏈咀$3,000、G鏈咀 $2,300、V戒指 $2,600、T戒指 $2,600。(被訪者提供)

同一時間作三綫發展，餐飲及珠寶行業更是初哥，Abbie自有一套創業的格言。「要大膽去做，謹慎實行，我認為沒有事情是做不到的，最多只是辛苦一點吧！」

Abbie更預告正籌備她第四盤生意，就是售賣涼果。「我很喜歡食涼果，希望把這個傳統零食打造年輕化的形象，用上和式的包裝，專攻後生仔市場。」

年輕人，果然充滿拼勁。

記者：招美寶