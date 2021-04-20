【賞你住】荃灣西如心酒店房務員確診　「賞你住」訂房市民可免費取消或延期入住

▲ 荃灣西如心酒店有房務員確診新冠肺炎。（林宇翔攝）

一名經「回港易」計劃從東莞返港的46歲女士確診新冠肺炎，於4月10至19日期間在參與了旅發局「賞你住」計劃的荃灣西如心酒店擔任房務員。旅發局發言人指，該酒店昨日（19日）已消毒清潔，參與了活動的市民如有疑慮，酒店可安排延期入住或免費取消預訂。

旅發局發言人表示，知悉有關個案後，已即時與荃灣西如心酒店溝通，對方已於昨日（19日)進行深層清潔消毒，已透過「賞你住」活動預訂酒店的市民若仍有疑慮，酒店可安排延期入住或免費取消預訂。

發言人稱，所有參與「賞你住」的酒店必須嚴格執行政府的防疫措施，旅發局亦有在活動資訊網站（按此）提醒市民留意酒店的防疫措施。

根據旅發局指引，「賞你住」活動舉行期間，一旦有參與酒店出現在政府的「曾有確診或疑似新冠肺炎個案大廈名單」，活動網站會即時暫停顯示該酒店，直至酒店從名單中剔除。另參與活動的酒店不包括政府指定檢疫酒店。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩