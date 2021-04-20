【純友誼】與最強「觀音兵」維繫6年友情　人妻女神大讚好男人幫手湊2孩

▲ 台灣一名2孩媽媽分享，與單身男6年來的友情。

男女之間真的有純友誼嗎？近日台灣一名2孩媽媽在社交媒體分享與大學男同學6年來的友情，她大讚對方是好男人，不時進駐她家幫忙湊仔，連丈夫也大方送他生日禮物。人妻大嘆「因為你，我相信男女純友誼」，可是不少網民卻認為男方只是最強「觀音兵」，反而為他感到難過。

男女6年純友誼

台灣女網紅「十三瑜」與丈夫育有一對子女，她於周日（18日）在facebook發文，分享與單身男的6年友情故事，坦言︰

因為你，我相信男女純友誼。

▲ 人妻自大學一年級認識這位單身男。（facebook圖片）

她指出自大學一年級認識這位男同學，對方陪著她讀書，「每天都一起上下課，一起搭捷運回家。」到她結婚、懷孕、生仔及創業，男方一直在身邊鼓勵她，甚至她懷孕需休學，也是他幫忙辦休學手續，她遺憾沒有跟他一起畢業。男方又建議她轉考一間離她家近的大學應用外語，完成大學學業。

老公送生日禮物

其後「十三瑜」與丈夫創業，公司的帳目也是由男方幫他們計算，並學習照顧她的一對子女。她稱男方現在假日就在她家，奶奶亦習慣新抱這個男性朋友，知道他跟家人關係不算好，奶奶也會邀請他來家裡一起吃團年飯。女方早已把他視如家人︰

想把倉庫整理一下弄個床跟冷氣，讓你住的時候比較舒適。

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而且她的丈夫在男方生日的時候，還買了一隻7萬台幣（約1.9萬港元）的錶給他作生日禮物，更表示「好朋友不用計較太多啦！男人要有一隻像樣的錶！」人妻感嘆︰

6年的友情到現在變成了像家人一般的關係，謝謝你一直都在我們身邊。

她最後感謝男方，更為這個單身男人徵女友，呼籲「有意願的女孩歡迎私訊我」。

網民︰比悲傷更悲傷的故事

帖文引來大量網民留言，有感男方就是最強「觀音兵」，留言「你就是他交不到女朋友的原因吧」、「誰能接受自己男朋友，有這樣的女生朋友？」、「可憐，超級工具人」、「比悲傷更悲傷的故事」、「一個讓人鼻酸的炫耀文」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳