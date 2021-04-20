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【變種病毒】2款供港疫苗遇南非變種株抗體水平跌7至9成　專家籲市民盡快接種可降變異機會

社會 23:00 2021/04/20

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本港目前已有逾74萬名市民接種第一劑疫苗。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，早前社區更出現南非變異株感染個案。衞生署新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌引述最新研究指，現時供港2款疫苗，包括復必泰及科興疫苗，應對南非變異株，中和抗體水平分別下跌9成及7成，惟強調提升疫苗接種率有助減低病毒變異機會，呼籲市民盡快接種。

衞生署今日（20日）就使用疫苗效益和疫苗安全監察相關事宜召開簡介會，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，有研究為接種了復必泰、科興、阿斯利康及強生疫苗的人士，在接種幾個星期後，進行抽血，以測試疫苗對不同變異株的有效率及抗體中和水平，包括英國變異株B117和南非B1351變異株。

一項由內地學者負責的最新研究顯示，透過體外抽血，發現接種科興疫苗人士，應對英國變異株，中和抗體水平下跌5成；應對南非變異株，抗體水平更大跌7成。許樹昌指，有關研究參加人數雖只有數十人，但仍有一定參考價值，又指世衞將在本月底審核科興疫苗，屆時相信有更多數據可提供。

同類外國研究亦顯示，復必泰疫苗應對南非變異株抗體亦跌9成，而應對英國變異株疫苗有效率仍有逾85%。許樹昌稱，由於兩個研究對象不同，故不能直接比較兩項數據，加上2項研究欠缺對照組作比較，故不能能得知各款疫苗的有效率。

許樹昌指，雖然中和抗體水平跌9成，但仍有一定效能，接種疫苗後抗體不論是針對甚麼年齡層，都最少能維持半年，而增加疫苗接種率，亦能減低病毒變異情況，呼籲市民盡快接種疫苗。

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責任編輯：陳子謙

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