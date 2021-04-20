【廖啟智喪禮】智叔安息禮與至親道別　兩兒憶起父子情︰承諾學爸爸有責任感

▲ 廖啟智兩兒憶起父子情，承諾要學爸爸成為有責任感的人。

資深演員「智叔」廖啟智不敵癌魔，在上月28日於家人陪伴下離世，終年66歲。智叔遺孀陳敏兒與兩兒文哲及文信今日（20日）為廖啟智舉行安息禮，於下午2時30分在聖安德烈堂舉行。兩兒有致辭，分享父子情，大讚爸爸是他們心目中的好爸爸，希望在天家的智叔安息。

廖啟智與陳敏兒於1987年結婚，婚後育有3名兒子，可是幼子文諾於2003年被發現患有血癌，不幸於06年病逝，令智叔極度痛心。至於另外兩子，包括大仔文哲及二子文信，現已長大成人，兼遺傳了父母演藝天份。

▲ 陳敏兒與兩兒文哲及文信今日（20日）為廖啟智舉行安息禮。（影片截圖）

大仔曾以為爸爸不愛他

大仔文哲富音樂才華，留有一頭長髮、打了耳洞及有紋身，非常型格。父母送他到澳洲修讀音樂製作課程，學成返港後，文哲跟朋友組成音樂團隊，在網上發表歌曲，擔任DJ打碟。

▲ 廖啟智跟太太與兩子感情深厚。（影片截圖）

在爸爸的安息禮中，他束起頭髮，神色哀傷地分享心目中的爸爸，他表示智叔是很愛他的爸爸，而愛的程度近乎溺愛。然而，他曾以為跟爸爸的關係不好，因為自己性格隨心，和紀律性強的智叔成反比，尤其在青少年時感到跟爸爸關係不好，可是這是誤會。

我以為爸爸不喜歡我，但每次我從澳洲讀書回來，在機場看到他的笑容，我就知道他從心裡想見我。

他又想起小學高年級時，不想爸爸天天接送放學，提出自行回家，爸爸答允了。後來智叔透露自己有幾次是到校門，然後跟着兒子後面回家才安心。他知道爸爸是很愛很愛他。

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二仔憶起爸爸教演技

現年24歲的二子文信身高6呎，跟哥哥同樣富音樂天份，擅長結他、鋼琴等樂器，亦到澳洲升學，現為網媒「小薯茄」一員。他表示跟爸爸關係好，在家中都稱爸爸為「智叔」，爸爸不時向他分享做戲、拍攝製作等技巧。文信表示他為在醫院的爸爸講勵志小故事時，專業的智叔仍去糾正他的讀音、節奏、情感等，每天讓父親糾正說故事技巧，成為智叔最後一個學生。

我希望成為令他驕傲的學生及兒子。

▲ 一家四口曾一起歐洲旅行。（影片截圖）

廖家的質素有責任感及尊重

此外，太太陳敏兒說廖啟智是好爸爸，小兒子諾諾在2006年離世，一家五口錄了一首有關天堂的歌曲，智叔每天都要聽一次，甚至當他自知快要離世時，也特別囑咐家人要在安息禮播放。敏兒要兩兒承繼爸爸的素質，兩兒表示會做得到。

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他在病房時很多淚水，很多不捨得，因為他是很有責任的人，放不下兒子、放不下老婆……我希望他好好的質素成為廖家的質素，就是有責任感及尊重人。

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責任編輯：王明芳