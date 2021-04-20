【劏房租管】運房局稱律政司正草擬法例　計劃今年向立法會提交草案

▲ 政府將引入劏房租務管制措施。（資料圖片）

政府委任的「劏房租務管制研究工作小組」，已向當局提交報告，建議針對劏房引入租務管制措施。政府經仔細考慮報告後，形容研究客觀專業，律政司正草擬法例，計劃今個立法年度向立法會提交相關草案。

工作小組上月底提交報告，當中建議劏房租客可享有4年租住權保障，續租時加租幅度最多15%，倘業主違反即屬犯罪，但不建議限制「起始租金」。運輸及房屋局向立法會提交文件，指原則上同意工作小組提出各項關於實施「劏房」租務管制的立法建議。

當局相信，擬議的租務管制措施，能夠為「劏房」租客提供合理保障的政策目標，特別是在不超乎比例地削弱「劏房」業主利益和財產權的情況下，為劏房租客提供租住權保障，及避免其受業主任意加租。

在執法方面，差估署及司法機構需要更多資源，處理因租管而引致的額外工作和租務糾紛。政府亦會考慮委託非政府機構，在地區層面為劏房租賃雙方提供支援。政府亦會邀請地監局擬定指引，為地產代理提供租賃實務守則。至於劏房衞生及安全方面，相關部門會繼續執法，及在有需要時更新指引。

民建聯鄭泳舜關注，報告建議兩年加租幅度封頂上限15%，他徵詢過劏房戶及地區的聲音後，認為這上限加幅過高，劏房戶居民收入增長遠遠也追不上。他建議政府考慮降低加租上限幅度為10%，與房委會公屋加租上限看齊。

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記者：吳卓峰