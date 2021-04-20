【覆核獲批】涉網上煽動包圍新屋嶺改判監13個月　上訴庭指誣衊警員加重刑責

▲ 地盤工人涉於網上煽惑他人包圍新屋嶺扣留中心，早前被改判盛13個月。經濟日報資料圖片

地盤工人以「金正恩」帳户涉在社交媒體公開群組呼籲他人包圍新屋嶺扣留中心，早前經審訊後，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，被判160小時社會服務令，律政司認為判刑過輕申請覆核獲批，改判監13個月。上訴庭今（20日）今頒下書面判詞指，答辯人犯案情節十分惡劣，大大加重其刑責，答辯人在帖文中誣衊警員以極端及殘忍的手機性侵女示威者，其用詞及指控極容易引起憎恨警方的情緒。基於答辯人的罪責極嚴重，判監是唯一合適的判刑選項。

答辯人潘榕偉（38歲）早前被裁定1項煽惑他人參與非法集結罪名成立。控罪指他於2019年9月19至21日期間，非法煽惑身份不明人士在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。案件經審訊後，裁判官裁定罪名成立，判社會服務令160小時，律政司認為刑期過輕，要求判處監禁。

上訴庭早前已批准申請，昨頒下書面判詞指，本案涉及煽惑他人干犯涉及暴力的非法集結屬嚴重罪行，法庭在判刑時需充份考慮阻嚇和懲罰，而答辯人犯案的情節十分惡劣，大大加重其刑責，法庭必須嚴懲和阻嚇。

上訴庭指案發時，香港正經歷連串、持續並嚴重的暴力衝擊和違法行為，當中更有不少是大規模及影響多個地點的暴動或涉及暴力的非法集結，答辯人在這樣的社會環境下煽惑他人干犯涉及暴力的非法集結，明顯加劇破壞社會安寧和治安的風險。而煽惑他人非法集結的目標是新屋嶺扣留中心，答辯人以該警方設施為目標，不僅有意阻礙警方在該處的工作，更是正面挑戰警方執法。

上訴庭續指，答辯人在帖文描述在新屋嶺扣留中心的警員為「黑警」，誣衊他們以極端和殘忍的手法性侵女示威者，甚至「活生生打死」某些男示威者，更拒絕收到舉報的太平紳士視察的要求。上訴庭認為答辯人的用詞和指控，極容易引起帖文讀者憎恨警方的情緒，甚至是仇視警方，打擊警方的公信力，繼而影響其執法。

上訴庭又指，在互聯網發放信息，可以廣泛及得快傳播開去，答辯人以此方式煽惑他人，即使沒有標明時間，其用意明顯是想盡快煽惑多人到新屋嶺扣留中心作出涉及暴力的非法集結，其所為使其刑責更重，加上涉案的帖文內容全屬杜撰，因此罪責極嚴重，即時監禁是唯一合適的判刑選項。

上訴庭續指出，原審裁判官忽略了煽惑罪的要旨，沒有充分掌握及適當地評估答辯人的罪責，判處160小時社會服務令是原則有錯及明顯過輕。上訴庭認為適當的量刑起點為15個月，答辯人已扣押14天及完成40小時的社會服務令，減刑至13個月。

控方案情指，案發時被告以名為「金正恩」的Facebook帳戶在群組內發表4則帖文，有帖文聲稱有警員酒後透露，有女示威者在新屋嶺扣留中心內遭性侵及輪姦；另有帖文呼籲「全民包圍新屋嶺，救出義士」。

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記者：林育慧