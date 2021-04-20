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【國泰裁員】傳國泰航空6月裁員並推帶薪假計劃　國泰表示不回應傳聞

社會 20:34 2021/04/20

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有工會收到傳聞，指國泰航空會再在6月裁員；國泰航空則表示，不會就傳聞作出回應。（資料圖片）

國泰航空去年底大裁員5,300人，事隔半年有工會收到傳聞，指國泰會再在6月裁員，估計可能涉及機組人員，並可能向員工推出帶薪假計劃。國泰航空回覆表示，不會就傳聞作出回應。

機場空運員工協會總幹事儲漢松表示，有傳聞指國泰會再在6月裁員，他估計可能涉及機組人員，另有傳國泰或會向員工推出帶薪假計劃, 放取9個月無薪假者可享1個月工資; 放取12個月無薪假者可享有2個月工資，工會正在核實消息。他擔心情況如上次裁員般，不斷有消息傳出，最終真的出現大裁員，牽涉範圍廣。

他期望公司有困難應與員工商量，先推出自願離職計劃等，最後才考慮裁員；又認為若消息屬實，國泰去年已領取270多億元補助，現相隔僅半年又再裁員，反映其不能履行企業社會責任。

國泰航空於3月公布去年業績，虧損216億元。行政總裁鄧健榮對於會否再推無薪假以至裁員計劃，僅表示會採取負責任行動，保持國泰航空集團現金流和流動性，但復甦之路依然極不明朗，難保證一切不變或不採任何行動，一切行動都視乎生意復甦步伐。

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記者：徐紹軒

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