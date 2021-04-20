【涉違限聚】陳淑莊等3人涉違限聚續審　警員承認未有向酒吧負責人作警誡

▲ 被告之一陳偉才為酒吧負責人。王仁昌攝

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉去年4月初在旺角酒吧內聚會，被票控1項參與受禁羣組聚集；酒吧負責人被票控營運受禁羣組聚集地方等2罪，3人否認控罪，案件今（20日）於九龍城裁判法院續審。辯方反對陳偉才在警署錄取供詞呈堂，指警員沒有警誡陳偉才。警員承認自己沒有作警誡，稱當時沒有證據懷疑陳偉才。案件明(21日)續審。

涉案被告為陳淑莊（49歲）、林瑞華（36歲）及酒吧負責人陳偉才（32歲）。陳淑莊及林否認參與受禁羣組聚集。陳偉才則否認未有遵從食物及衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集進行的地方共2張傳票。

▲ 陳淑莊今續到九龍城裁判法院應訊。王仁昌攝

控方今續舉證，辯方反對陳偉才於2020年4月23日在警署錄取的口供呈堂。辯方指，警員當時沒有警誡陳偉才，陳偉才並不知道自己是被告，以為自己是協助調查，其書面供詞屬非自願及自定其罪，使陳偉才得不到公平審訊。

控方傳召警員黃沛東作供稱，2020年4月23日駐守旺角警區牌照組，當日他相約陳偉才錄取口供，而陳偉才亦由律師陪同。黃指曾向陳偉才發出羈留人士及被警方調查通知書，並解釋其中內容，陳偉才亦有簽名確認。

辯方盤問黃時，問及黃當時是否對陳偉才有合理懷疑。黃不同意。裁判官則問及黃有否向陳作警誡，黃回應沒有。裁判官續問及原因，黃回應指，因為當時並沒有足夠證據顯示陳偉才已干犯599G的法例。

高級督察游凱茵供稱，她當時亦駐守旺角警區牌照組，而陳偉才於4月23日的口供為第1份市民供詞，當時對陳偉才沒有任何合理懷疑。

裁判官問及游，該隊於同年4月曾就涉案酒吧向法庭申請了3份搜查令，問及游當時是以甚麼理由申請搜查令。游回應指，申請搜查令是因當時收到過百宗投訴，指陳淑莊在酒吧違反限聚令，經調查後，相信涉事酒吧即HANDS酒吧。案件明(21日)續審。

傳票控罪指，陳淑莊及林瑞華於2020年4月2日至3日，在旺角大南街HANDS酒吧內，無合理辯解而參與受禁群組聚集。陳偉才則被控於4月1日至4日容許某人進入酒吧，而沒有為該人量體温及容許多於4人同坐一桌；及沒有合理辯解而營運有受禁群組聚集的地方，並明知而容許該聚集進行。

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記者：王仁昌