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72歲翁染鈎端螺旋體病死亡　衞生防護中心正調查個案

社會 20:32 2021/04/20

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衞生防護中心表示，正調查一宗鈎端螺旋體病（一種由鈎端螺旋菌引致的疾病）死亡個案，涉及一名72歲男病人，於4月6日離世。（資料圖片）

衞生防護中心表示，正調查一宗鈎端螺旋體病（一種由鈎端螺旋菌引致的疾病）死亡個案，涉及一名72歲男病人，於4月6日離世。
　　 
該名72歲男病人過往健康良好，3月19日開始出現咳嗽及發燒，3月23日往廣華醫院急症室求醫並入住該院，4月6日離世。病人的血清樣本化驗證實感染鈎端螺旋體病。臨床診斷為敗血性休克。調查顯示病人最近沒有外遊，家居接觸者沒有出現病徵。
　　 
中心指，鈎端螺旋體病是一種動物傳染病，由鈎端螺旋菌引致，可在動物包括老鼠、牛、豬、馬及狗的身上找到，大部分人類感染個案都由接觸受感染動物的尿液所致，主要透過皮膚擦傷、創傷或黏膜引致，間中也會經由呼吸道或進食被污染的食物引致。該病通常不會人傳人，潛伏期一般為5至14日。
　　 
中心表示，感染鈎端螺旋體病的病人通常會出現類似感冒的病徵，包括發高燒、頭痛、肌肉痛、眼紅、喉嚨痛及紅疹等徵狀，在部分個案能引致貧血症及影響肝、腎、肺及其他內臟。中心提醒，妥善包紮傷口及避免接觸動物尿液、其污染過的物件及污水，能減低感染鈎端螺旋體病的機會。

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責任編輯：徐紹軒

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