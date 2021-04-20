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「AO歌王」楊立門將離開廠商會　CEO一職暫時懸空

政治 21:53 2021/04/20

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楊立門下月正式離任廠商會行政總裁。（經濟日報資料圖片）

有「AO歌王」之稱的前民政事務局常任秘書長楊立門，即將離開，擔任4年行政總裁的香港中華廠商聯合會。

楊立門形容，加入廠商會是「與有榮焉，永誌不忘」，榮幸能為3屆會董服務，又相信廠商會能繼續，為社會及工商會貢獻。

今次楊立門是約滿離開，本月底便開始休假，到下月初正式離任，而廠商會CEO一職暫時懸空，直至決定繼任安排。

會長史立德表示，尊重楊立門決定，祝願他生活愉快，在其他崗位繼續貢獻社會。他又提到，近年社會及營商環境出現困難，但楊立門作為秘書處重要骨幹，帶領團隊快速應對，高效執行會董會決議，幫到業界有更佳發展。

副會長黃家和就指，會董會對楊立門離任感惋惜，直言大家在4年間建立出深厚友誼，未來會保持聯繫，也特別期待欣賞到楊立門的歌喉，希望他前程錦繡。

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撰文 : 傅流螢

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