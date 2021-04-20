港府更新去年選舉指引　違港區國安法候選人不獲發還開支

▲ 政制及內地事務局修訂去年立法會選舉中，有關選舉開支申索的指引。（資料圖片）

原定去年舉行的立法會換屆選舉因疫情押後。政府今日修訂指引，列明提出申索的候選人，若因涉非法選舉活動而觸犯港區國安法，將一律失去符合收取全部政府付款的資格。

至於候選人如涉違反港區國安法而正被調查或起訴，總選舉事務主任亦不得向有關人士，支付任何款項，直至調查或法律程序終止。

選舉事務處回覆查詢時又補充，假如候選人獲政府付款但無權取得，是須立即歸還政府，任何未歸還款項，可作為拖欠政府的民事債項；當總選舉事務主任得悉，國家安全處已中止調查，或法庭裁定有關候選人無罪，便會在申索核實工作完成後，立即安排發放款項予候選人。不過，申索的核實工作進行中，目前未安排發還款項予任何候選人。

現時有47名民主派人士，因組織或參加民主派初選，而被控違反港區國安法，當中多人都有參加去年的立法會換屆選舉。

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記者：陳宛彤