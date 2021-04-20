林鄭月娥：與中證監商討進一步互聯互通措施

▲ 林鄭月娥與中證監管理委員會副主席方星海（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥正於海南出席博鰲論壇年會，期間曾與中證監、國資委等負責人會面，她接受媒體專訪時透露，與中證監負責人會面時商討了進一步互聯互通的措施與項目，但具體細節暫不便透露。

林鄭在海南接受多間香港、內地和國際媒體訪問，她接受本港傳媒訪問時透露，與國資委主任郝鵬會面時表示，希望國企、央企在香港可發揮更大作用，除了發展企業外，可多參與社會公益，包括贊助文化體育活動、支持大灣區青年就業計劃等。她續指，立法會功能組別新增了「商界三」，即在港中資企業，她希望郝鵬鼓勵在港中資企業多參與香港治理工作。

與內地雙向通關方面，林鄭坦言暫無時間表，她指，內地和澳門疫情控制得較香港好，因此需要香港疫情嚴格控制到令內地和澳門政府都安心，才可實現某程度上的免疫通關。

對於近日出現區議員離職潮，林鄭月娥稱港府暫無計劃亦無經歷舉行補選，她認為，區議會屬諮詢組織，並不具法律功能，亦不具備政權功能，即使減少部分區議員，對香港整體運作，不會帶來很大影響。

她又表示，有信心完善選舉制度條例草案5月可獲立法會通過。

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責任編輯：林曉君