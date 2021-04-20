【防疫措施】逾1,400間食肆已提升換氣量　源栢樑冀餐飲業可避免被「一刀切」停業

▲ 政府規定食肆今月底前須提升處所換氣量，或加裝空氣淨化設備。（經濟日報資料圖片）

港府規定全港食肆須在4月30日或之前，提升換氣量至最少每小時6次，否則應安裝合適的空氣淨化設備。食物環境衞生署今日（20日）表示，截至昨日（19日），共有1,317間餐飲處所已提交網上登記，另有129間餐飲處所在3月18日前透過自願申報計劃已提交網上申報。

食環署發言人指，餐飲處所若未能於限期前完成登記，須向署方提交延期申請，食環署會根據每宗個案的實際情況作出考慮。

發言人說，個別餐飲業務負責人無需過度憂慮，在採取合理可行的步驟以嘗試符合相關規定後，如仍需提交延期申請，可到食環署網頁食肆若未能於限期前完成登記，須向食環署提交延期申請。

▲ 圖示工作小組主席源柏樑教授（左一）和食物環境衞生署副署長黃淑嫻（右二）聽取餐廳負責人分享有關經驗。（食環署提供圖片）

政府上月就協助堂食餐飲處所改善換氣量或安裝空氣淨化設備成立工作小組，昨日再次舉行會議，根據小組獲悉的資料，在市場上符合指定規格的空氣淨化設備型號存貨約有3.6萬部，然而個別供求情況或會因商業考慮而異，小組將繼續加強宣傳教育，讓業界掌握改善換氣量的要點及相關安排，並會舉辦網絡研討會，讓餐飲業務經營者及專門承建商直接溝通。

工作小組主席源栢樑稱，盡早落實相關通風規定可保障員工、顧客及公眾的健康，並鞏固市民對惠顧餐飲處所的信心；希望餐飲業界日後在面對疫情時，可避免「一刀切」被暫停活動。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩