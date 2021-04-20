【旅遊氣泡】據報港星「旅遊氣泡」或最快5月重啟　當局指適時公布詳情

▲ 旅遊事務署指，有關港星重啟「旅遊氣泡」的討論正在進行，詳情會適時作出公布。（經濟日報資料圖片）

本港疫情反覆之際，新加坡宣布周五（23日）凌晨起，容許經由香港入境旅客，強制隔離期由14天縮減至7天。據報香港與新加坡兩地的「旅遊氣泡」或最快於5月如期推出，當局指，有關討論正在進行，詳情會適時作出公布。



《南華早報》今日（20日）引述消息稱，雖然近日本港社區發現首宗變種病毒確診，但香港及新加坡政府仍將繼續推行「旅遊氣泡」，並將於未來數天公布遊氣計劃大綱。報道亦引述政府內部人員表示，選擇在這個時間宣布是為了讓有興趣的旅客有足夠的時間接受全面的新冠疫苗接種，亦是香港人參加計劃的條件之一。

旅遊事務署回覆TOPick查詢時表示，有關港星重啟「旅遊氣泡」的討論正在進行，詳情會適時作出公布。按照上述原則，署方在去年11月與新加坡就「航空旅遊氣泡」達成協議，惟相關安排因應本港第四波疫情發展而延遲，兩地政府一直密切留意疫情發展，並因應本港疫情自今年2月起漸趨穩定，已就重啟「航空旅遊氣泡」積極討論。

旅遊事務署續言，為鼓勵市民盡早接種疫苗和確保他們在出行時有更佳的自身保護，行政長官在4月中宣布完成疫苗接種的香港居民方可參加香港與其他海外地區設立的「旅遊氣泡」。

署方稱，會繼續密切留意疫情發展，在本港疫情保持穩定的情況下，配合一系列嚴謹的防疫抗疫措施，考慮逐步有序恢復香港與海外經濟體的跨境往來，並會適時作出公布。

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記者：陳曉瑩