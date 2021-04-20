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【疫苗接種】政府已為市民接種約115萬劑疫苗　10人接種後送院已全部出院

社會 23:02 2021/04/20

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府表示，截至今日（20日）已為市民接種共約114.97萬劑新冠疫苗。

政府表示，截至今日（20日）已為市民接種共約114.97萬劑新冠疫苗。當中約75.9萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約38.5萬名接種科興疫苗，約37.4名接種復必泰疫苗；約39.1萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約24.2萬名接種科興疫苗，約14.9萬名接種復必泰疫苗。
　　 
而今日約有2.6萬名市民接種了疫苗，當中約有4,600名市民接種第一劑科興疫苗；約有8,600名市民接種第二劑科興疫苗，並有約12,600名市民接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有200名。

預約接種疫苗則有約17,100名市民，當中約3,100名市民在預約接種科興疫苗，而約1.4萬名市民預約接種復必泰疫苗。
 
另外，昨日共有10宗接種疫苗後送院個案，其中7人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。
　　 
而周五（23日）起政府將增加筲箕灣賽馬會普通科門診診所、紅磡診所和柏立基普通科門診診所提供科興疫苗接種服務，市民可以在明日（21日）上午9時起在網上預約。

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責任編輯：徐紹軒

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