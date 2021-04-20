【強制檢測】8處納強檢名單　包括如心酒店﹑油麗邨雍麗樓及5學校等【內附名單】

▲ 港府晚上刊憲將8個地方納入強制檢測公告大廈名單，包括荃灣西如心酒店。（林宇翔攝）

本港今日（20日）新增8宗新冠肺炎確診個案，港府晚上刊憲，8個地方納入強制檢測公告大廈名單，包括油麗邨雍麗樓﹑荃灣西如心酒店﹑浸大地盤﹑4間幼稚園及1間小學等。

納入強制檢測公告的大廈名單包括：

香港九龍油塘油塘道9號油麗邨雍麗樓

香港新界荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店

位於香港九龍九龍塘聯福道30號的香港浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤

香港新界天水圍天暉路9號和富慈善基金李宗德小學

香港新界天水圍天龍路4號地下香港聖公會夏瑞芸幼兒學校

香港九龍九龍塘多實街5-7號根德園幼稚園

香港新界天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

香港九龍九龍塘根德道9號根德園幼稚園

當局指，油麗邨雍麗樓﹑荃灣西如心酒店及浸大地盤因出現至少一宗個案而被納入強制檢測公告；餘下5間學校因爆發上呼吸道感染個案，而徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，學校亦被納入強制檢測公告。

當局提醒，任何人在4月7日至日期間曾身處上述地點超過2小時人士，須於周四（22日）或之前接受檢測，受檢人士若在周日（18日）至今日（20日）期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（21日）會在油塘油麗邨雍麗樓，為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免；持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，亦可於社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。

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