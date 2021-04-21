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【課程改革】鄧顯校長憂新科學習目標變模糊　擬調配課時至其他學習經歷

社會 06:01 2021/04/21

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香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德指，通識科改革後文憑試評級簡化，恐令學生學習目標模糊。（陳永康攝）

高中4核心科目課程改革將於新學年中四級落實，香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德坦言，通識科重新冠名為「公民與社會發展科」後，文憑試評級簡化，恐令學生學習目標模糊。

黃信德表示，該校過去在通識科公開試成績不俗，不乏摘星者，評級改為達標與不達標後，對師生均會造成很大影響，「對有心嘅老師嚟講好大打擊」，「達標係無難度嘅嘢，學生嘅學習目標亦會變得模糊」。

他又指，其餘3個核心科優化措施，相信無助該校釋放課時，雖然中文科取消聆聽、說話兩卷，考卷數目由四變二，「（口試）練習時數減少，但你仍然會因為想教好學生中文，而保留口語訓練」；至於數學科，他相信大部分學校都未必會減少應有課程，「教少咗你會覺得有愧於學生，尤其我哋係Band 1學校，有咩理由教少三分一課程。」

騰出課時　調配學習經歷活動

至於學校如何調配通識騰出的課時，他說，該校2012年首屆文憑試，已做到全體學生修讀3個選修科，個別同學更可按其興趣選修日文，作為第4個選修科；課程改革後，該校擬維持現行選修科數目安排，初步計劃趁此契機，將於中四級原本在課外進行的其他學習經歷活動，安排在常規課時內進行。

此外，他坦言面對疫情衝擊，學校要保持北區龍頭地位、學生成績水平「一定有挑戰」，但相信可通過家校合作改善，網課期間的家庭支援尤其重要，「唔係話要個家長教，係要俾一個安舒、適合嘅環境上堂」，並接納子女「攞住部手機唔係打機、係學習緊」，減少親子磨擦。

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記者：馮琪雅

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