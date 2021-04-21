應屆文憑試考生疫下「提早成長」　鄧顯新校長黃信德：不再飯來張口

▲ 北區名校香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德於去年9月上任，迎接網上教學挑戰及課程改革等挑戰。（陳永康攝）

北區名校香港道教聯合會鄧顯紀念中學，新校長黃信德去年9月上任，隨即要帶領學校面對疫情衝擊及課程改革。經歷逾一年疫情，他形容應屆文憑試考生在疫下「提早成長」，不再如以往實體課般「飯來張口」，有跨境生先行來港租屋備戰文憑試，實踐自學；校方亦特別加快教學進度，部分科目早於去年12月完成授課，由教師再針對個別同學在網上補課，補習至晚上10時。

黃信德勉勵畢業生珍惜朋友，要為學業付出「120分努力」，並強調慎思明辨，而疫情下學生亦透過視像「探訪」鄉郊長者，關懷社區。

視像「探」長者 冀破死讀書形象

鄧顯是北區Band 1中學，曾於2015年出產1名6科5**及日文奪A的文憑試狀元；去年亦誕下1名5科5**文憑試探花，上屆整體考生通過大學聯招升讀本地大學學位課程比例達93.3%，56.4%更入讀俗稱「三大」的港大、中大及科大。

「外界成日話鄧顯死讀書，我喺度教咗廿年喇，其實老師都係出心出力，希望同學學到嘢；而個個老師都想同學學得開心、搵到成功感。」黃信德甫大學畢業便在鄧顯任教，至今20年，去年9月接任校長。

黃信德主動提及鄧顯學生成績佳，但亦經常予人「死讀書」的印象。他相信是源於教師投放大量心力「湊學生」，「老師對同學關顧都好好，好多班主任都好似阿爸阿媽咁，湊住班小朋友。」他坦言，當聽到別人指鄧顯學生「死讀書」，「有陣時連自己都唔開心」，事實上該校有30多個學會及興趣小組等，學校亦認為學生不一定要「攞第一」或攞獎，亦需要在不同經歷中成長。

▲ 鄧顯10多名學生組成的社會服務團，去年11月透過網上視像方式探訪本港鄉郊地區長者。（相片由學校提供）

過去學校被指很少參與社會服務，黃信德形容上一任校長劉志遠已鼓勵學生參加課外活動，設「社會服務團」供不同年級參加，多年來響應探訪平日較少人接觸到的鄉郊長者活動；黃接任後，去年11月在疫情下，便由學生構思改為透過網上形式與長者交流，「相信要一段時間，才可讓街坊、社會人士見到，鄧顯學生真係出類拔萃，又玩得又讀得喎，呢啲謠言就不攻自破架喇。」

加快教學進度 助DSE考生備戰

疫情下長期上網課，黃信德看到鄧顯學生「提早成長」，促進了學生自學能力。他說針對應屆文憑試考生，校方早前加快教學進度，部分科目最早於去年12月教完書，教師再針對性替個別同學需要在網上補課，最遲直到晚上10點，「唔係話老師捉佢去做，好多時係同學自發約老師（補習）」，「以前只可以講（自學），（疫情下）依家一定要做到，當然都有同學做唔到，但大部分同學都知道，唔可以好似以前實體咁樣飯來張口，要自己安排時間溫習。」

跨境生佔該校學生人數3成，本學年至今未獲當局安排復課，黃信德指在本地生復課時，實體課與跨境生網課同步上課，教師不可能長期站在電腦前照顧跨境生，難免顧此失彼。

▲ 本身是跨境生的應屆文憑試考生葉詩雅（右）說，早前難以適應長期網課，去年9月由深圳福田遷到本港與家人暫住，回港上實體課，形容畢業最大遺憾是缺少跟同學的相處機會。（陳永康攝）

跨境生「自救」 來港暫住應試

該校其中6名跨境生正是應屆文憑試考生，在疫下亦展開「自救」，現已全數來港暫住備試，部分與家人同住，其中一名女考生更自去年9月來港自行租屋，後來再多2名同級跨境生合租同住，校方則提供電腦及wifi蛋等網課支援。

看見學生的努力，黃信德早前亦在中六級最後上課日勉勵學生要珍惜朋友，除了為學業付出「120分努力」，亦強調慎思明辨，「疫情下流傳許多真、假信息，你咪要有足夠學識慎思明辨，放諸四海皆準。」

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記者：馮琪雅