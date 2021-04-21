【2021母親節】帶媽媽歎正宗意大利菜享驚喜禮遇　上環意式餐廳208 Duecento Otto春季菜餚應巿

▲ 「意大利油封羊腿」精選了500克的羊腿，以鴨脂將其慢煮以保持羊肉的嫩度。（餐廳提供）

意式餐廳208 Duecento Otto於今個春季推出一系列推廣，當中包括於一樓供應的全新單點菜式、可於樓下酒吧品嚐的小食菜單以及三款全新的薄餅口味，最後當然是讓客人與媽媽慶祝的母親節專屬禮遇。

全新推出的單點菜式

隨著季節的轉變，總廚Zeno Bevilacqua特意為208 Duecento Otto創作了一系列全新的春季菜餚，當中包括意粉、主菜以及甜品，以最上乘的時令食材打造正宗意式佳餚。

在全新的菜單上，會發現很多不同的碳水化合物選擇，由意粉至意大利飯，其中必點的絕對是「意大利雜錦海鮮燴飯」。大廚Zeno以經典的意大利飯食譜入饌，配搭多款新鮮高質的海鮮一同烹調，當中包括帶子、大蝦以及魷魚，另外再配上新鮮製作的羅勒青醬，這款醬汁是來自利古里亞地區的，以此將這個意大利飯提升為一個非一般的作品。

▲ 「香烤意大利乳豬腩」，先將其慢煮17個小時，達致外層香脆，內層肉汁豐富的效果後，再配搭上茄子、菠菜和大廚Zeno家鄉廣泛運用的煙熏鰻魚，配搭新鮮之餘非常美味。（餐廳提供）

海鮮愛好者必不能錯過的當然是「意大利墨魚汁海鱸魚雲吞」，這款海鮮意大利雲吞是大廚Zeno以傳統的墨汁意粉為靈感創作出來的，是其對這道菜式的重新詮釋，另外再配上三文魚籽及酢漿草油，大膽而優雅地融合了經典及全新的味道，為客人打造味蕾的盛宴。除此之外「燴羊肉醬手工闊條意粉」結合了自家製的闊條麵、意大利小羔羊、美味的羊肚菌以及當季時令的雅支竹，滋味無窮。

主菜方面，「香煎蘇格蘭魷魚」的口感柔嫩細緻，以芫荽、龍蒿和羅勒製作而成的香草醬醃製後，非常適合以香煎的方式烹調，再伴以經典的烤焗馬鈴薯，絕對是完美的搭配。另一道精彩的菜餚則是「香烤意大利乳豬腩」，先將其慢煮17個小時，達致外層香脆，內層肉汁豐富的效果後，再配搭上茄子、菠菜和大廚Zeno家鄉廣泛運用的煙熏鰻魚，配搭新鮮之餘非常美味。

除此之外，餐廳的「意大利油封羊腿」亦非常適合與好友分享滋味。這道菜式精選了500克的羊腿，以鴨脂將其慢煮以保持羊肉的嫩度。另外亦特意與新鮮爽脆的時令沙律作搭配，平衡菜式的膩感。

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餐廳樓下酒吧的「House of Aperitivo」及全新推出的酒吧小食和薄餅口味，酒吧經理Matteo Stefani是行內達人及意式餐飲的專家，客人可透過「House of Aperitivo」這個概念，認識注入了各款草藥及植物香料氣味的苦艾酒及加烈酒。這裏是首間餐廳擁有45款不同品牌的苦艾酒，絕對是城中唯一正宗的意式「vermuteria」體驗，客人可從與調酒師的互動中享受到不一樣的體驗，並了解到意大利飲酒文化的傳統。

全新的酒吧小食菜單中的推介包括經典的「香炸魷魚」，配上新鮮檸檬汁，佐酒一流，以及「挪威煙熏三文魚」和「特級初榨橄欖油坎達布鯷魚」，兩款均搭配自家製的帕尼尼麵包以及意大利特倫蒂諾地區的牛油。

▲ 為了紀念這個溫馨的時刻，餐廳團隊將準備額外的驚喜，向所有媽媽、祖母及準媽媽致以謝意。

母親節禮遇

今個母親節，客人可於5月9日(星期日)與媽媽親臨208 Duecento Otto慶祝佳節，除了週末早午餐外，客人亦可選擇品嚐於晚市供應的全新單點菜單。 為了紀念這個溫馨的時刻，餐廳團隊將準備額外的驚喜，向所有媽媽、祖母及準媽媽致以謝意。

需要安排鮮花束的客人亦不用擔心，他們可以在Sevenrooms預訂208 Duecento Otto的早午餐或晚餐時，同時訂購花慧綻的鮮花，花慧綻是一家花店及非牟利慈善團體，為有特殊需要及特殊教育需要(SEN)的年輕人提供就業機會。當媽媽甫到達餐廳便收到一束美麗的鮮花時，他們必定會感動萬分。

208 Duecento Otto

地址：上環荷李活道208號

電話：2549 0208

編輯：葉翠華