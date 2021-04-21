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【ERROR成員】陸浩明不介意被193嘲年齡大　受「限廚令」《食平D》煞停

娛樂 11:20 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

6號回應193。

一向EQ高的陸浩明（6號）出席活動時回應ERROR成員郭嘉駿（193）的「40歲後生仔」言論，表示不會因此放在心上，拍檔馮盈盈亦力撐陸浩明的年齡是《#後生仔傾吓偈》自嘲的「老梗」。

事件起因是之前曾志偉出席《開心大綜藝》拜神儀式時，表示ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手，其後193霸氣回應：「J2是甚麼？是不是40幾歲仍說是後生仔『傾吓偈』那位？」193大膽直率的言論即成熱話。

【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁

6號與馮盈盈出席活動。（東星圖片）

6號回應193

躺著中槍的6號，在昨日出席活動時回應J2台是有「40歲後生仔」的批評時，大方回應不介意。反而外對於外間有指193不懂尊重前輩，6號沒有借勢攻擊對方，表示做自己最好便行，還大方稱自己也是在圈中也從跌跌碰碰中學習。他並稱兩台積極推出好節目，得益其實是觀眾。

拍檔馮盈盈為6號護航，指他在《#後生仔傾吓偈》是負責為一班年輕人打圓場，控制節目流程的重要人物。

其實按方東昇之前在節目《長命百二歲》說法：「按照世衞標準，45歲或以上才是中年。」那麼41歲的6號也符合「青年」的資格。

193大膽直率。（IG圖片）

【ERROR成員】193硬闖TVB電視城影片翻熱　唱跳《前傳》踩場：我係歌星【有片】

「限廚令」下首當其衝

此外，自曾志偉上場當TVB高層後，對綜藝節目進行大改革，再加上TVB大股東黎瑞剛曾公開批評非常不滿意TVB節目「天天做菜」，意思是太多烹飪節目，直指TVB需要新一輪改革，因此衍生出所謂的「限廚令」，即是要大減飲食節目。

有指由肥媽及6號主持的《食平D》系列和李家鼎的《阿爺廚房》因「限廚令」影響而煞停，6號表示即使沒有飲食節目，肥媽也可在個人社交媒體教烹飪。

不過「限廚令」下，只有中廚黃亞保及西廚張錦祥，拍攝烹飪比賽節目《煮場爭霸》獲放行拍攝全新一輯真人騷《煮場挑戰賽》，由2人外出訪尋素人名廚再分成兩隊對賽，預計於5月播出。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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