【新冠肺炎】新增4間食肆曾有確診者到訪　46歲東莞返港女患者曾光顧荃灣佳記美食

▲ 新增4間食肆曾有確診者到訪，東莞返港女患者任荃灣如心酒店房務員，曾光顧荃灣佳記美食。

本港新冠肺炎疫情持續，昨（20日）新增8宗新冠肺炎確診個案，有3宗為輸入個案，1宗有待分類，餘下4宗均為本地個案，其餘與早前確診個案有流行病學關連。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再多4間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

荃灣 安康大廈 正品蕃茄湯麵店 14/04/2021 11700

荃灣 眾安街 79 號 佳記美食 15/04/2021 11702

油尖旺 新填地街 1A 號 文記燒臘飯店 16/04/2021 11703

沙田 美田商場 龍順軒海鮮酒家 18/04/2021 11703

昨日一源頭不明個案涉及一名經「回港易」返港人士，該名46歲女士（個案編號：11702），居荃灣青山公路新青大廈，她在4月6日下午2時許經深圳灣由東莞返港，4月17日測試呈陽性。

她在4月10至19日期間在荃灣如心酒店擔任房務員，另外，亦曾與家人朋友曾到三聖村廣東名門海鮮酒家、荃灣嘉記燒味、佳記美食吃飯，惟行蹤表未列出前間餐廳。

57歲女文員（個案編號：111700），居麗城花園第2期4座，於荃灣沙咀道達貿中心上班，最後上班日為4月12日。她在4月11日與親友在尖沙嘴金馬倫道33號炉端金用膳，亦曾到訪美孚餃子妹及荃灣米線陣。

42歲建築地盤男工人（個案編號：11703），住大圍美田村美庭樓，工作地點在聯福道30號。他在傳染期曾到大圍龍順軒海鮮酒家、九龍塘金記冰室、又一城亞參雞飯、雅蘭中心稻香漁港市集、美林邨麥當勞、大圍道麥當勞、佐敦南京街文記燒臘飯店、沙田大圍道燉奶佬，另亦曾到厚德邨探望家人。

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責任編輯：羅嘉欣